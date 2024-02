Hunter Schafer è la perfetta scream queen nell’horror Cuckoo – VIDEO

2 min. di lettura

È ufficiale: Cuckoo non è un’allucinazione collettiva!

Il film horror con Hunter Schafer protagonista è stato annunciato lo scorso Aprile 2021 con una foto che ha fatto il giro del web: la star di Euphoria che si nasconde terrorizzata da una strana minacciosa figura sullo sfondo.

Dopo due anni di silenzi, il film sarò presentato in anteprima il prossimo 16 Febbraio alla 74ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e arriverà ufficialmente nei cinema americani il 3 Maggio 2024 per la casa distribuzione NEON.

L’annuncio arriva con un brevissimo ma intenso teaser trailer costruito a doc per aumentare l’hype: la nostra Schafer di spalle che si affaccia su un cortile poco illuminato a notte con in sottofondo suoni sinistri, grida in dissolvenza, e un’emissione radio che ripete frasi come: “… l’adolescente ha bisogno di essere ammaestrata”. Non sappiamo cosa significa, ma Schafer non si presenta come l’ennesima donzella indifesa dei film horror, ma come una perfetta scream queen con tanto di coltellino in mano, pronta a combattere qualunque forza malefica le se presenta davanti.

Nel film l’attrice interpreta Gretchen, una diciassettenne che accetta riluttante di andare in vacanza con i genitori in un residence sperduto tra le alpi della Germania. Ma una volta lì c’è qualcosa che non va: dal proprietario dell’hotel che riserva particolari attenzioni a sua sorella Alma a visioni sanguinolente, rumori anomali, e la misteriosa figura di una donna con occhiali da sole e impermeabile che inizia a seguirla.

Altro non sappiamo del film a parte che è diretto e scritto da Tilman Singer, autore dell’acclamato horror del 2018, Luz, è girato con pellicola 35mm, e vedrà nel cast anche Dan Stevens, Jessica Henwick, e Astrid Berges-Frisbey. La stessa Schafer ha scritto super-entusiasta su Instagram che ‘non vede l’ora di condividere questo film con tuttə noi’.

Ma Cuckoo non sarà l’unico progetto delll’attrice quest’anno: dopo aver interpretato Tigris Snow in Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, Schafer sarà nel cast di Kinds of Kindness, prossimo film di Yorgos Lanthimos – regista dell’acclamatissimo Povere Creature candidato agli Oscar 2024 – e in Mother Mary, descritto sia come ‘epico melodramma pop’ dai risvolti queer con protagoniste anche Anne Hathaway e Michaela Coel.

L’attrice e modella sarà anche protagonista del videogioco horror di Jordan Peele, OD, mentre continua a lavorare alla terza stagione di Euphoria, in arrivo sugli schermi televisivi nei primi mesi del 2025.

