Lite social tra Ariete e l’ex Jenny De Nucci: spunta una nuova fidanzata nella vita della cantante

0:00 Ascolta l'articolo

Nelle scorse ore una discussione tra Ariete e l’ex fidanzata Jenny De Nucci su Twitter ha animato la fanbase della cantante, creando un momento virale e generando commenti e reazioni. Tutto è nato da un video che Ariete ha postato su TikTok in cui compare anche la presunta nuova fidanzata, Gaia Mossini.

Ariete e Jenny De Nucci, la giovane attrice della trilogia Sul più bello, sono state in una relazione per qualche tempo e si sono lasciate nel 2022, quando De Nucci ha annunciato con una storia Instgram che non stavano più insieme e non voleva essere taggata nelle foto che riguardavano Ariete.

Dopo la pubblicazione del video su TikTok, Jenny De Nucci ha lasciato un chiaro commento su Twitter indirizzato ad Ariete, che recitava: “Lasciata per quella di cui non dovevo preoccuparmi è più appropriato”. Non è tardata la risposta della cantante, che ha sbottato: “Una si sveglia la mattina tranquilla con la sua vita, a caso viene bloccata e devono arrivarle dopo mesi e mesi ancora frecciatine e parole di cui nessuno ha bisogno e non aggiungerò altro, i social non li uso per questo. pace”.

La discussione tra le due è continuata – e finita – con De Nucci che ha sottolineato: “Sei bloccata da novembre arianna e lo sai perfettamente, me lo hai appena detto in chiamata SMETTILA DI DIRE CAZZATE PER L’AMOR DI DIO”.

Poco dopo, tutti i tweet relativi alla vicenda sono stati cancellati dalle due, anche se abbastanza tardi da aver permesso agli screenshot della conversazione di circolare in rete. Ariete e Jenny De Nucci erano tornate a far parlare della loro relazione anche poche settimane fa quando, in occasione di Sanremo 2023, Ariete ha raccontato che Mare di guai, il brano portato in gara al Festival, l’aveva scritto proprio per l’ex, a cui l’aveva anche fatto ascoltare in anteprima.

© Riproduzione Riservata