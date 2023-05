Arisa: “Giorgia Meloni mi piace, sui diritti LGBTQIA+ si comporta come una madre severa”

0:00 Ascolta l'articolo

Ospite della prima puntata della nuova stagione de La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera alle 22.45 su Nove, Arisa si è concessa dichiarazioni che hanno presto terremotato i social, soprattutto tra i fan LGBTQIA+.

“Se mi piace Giorgia Meloni? Sì“, ha rivelato candidamente la giudice di Amici di Maria, convinta che simili parole le si ritorceranno contro, perché qualcuno potrebbe ora additarla come fascista. A questo punto Gomez ha fatto notare ad Arisa come “rispetto ai diritti LGBTQ+ le posizioni di Giorgia Meloni, per usare un eufemismo, non sono troppo aperte“.

Ma la cantante, due anni fa madrina del Pride di Napoli, si è detta convinta che Meloni si comporti “come una mamma molto severa e molto spaventata. Una mamma che non ha un solo figlio, ma tre o quattro. Allora bisogna che lei faccia delle cose che vadano bene per tutti e quattro i figli, anche se a volte sembra a uno dei quattro che agisca in maniera poco…”. “Ma secondo me ci vuole tempo e ci vuole anche, da parte nostra, un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo“.

Durante l’intervista (qui il video anteprima) Arisa ha ricordato i Pride di Roma del 10 giugno e di Milano del 24 giugno, per poi aggiungere:

“Vorrei cercare di ampliare la rappresentanza che abbiamo nei media della comunità LGBTQIA+, che non è fatta solo di macchiette, di cose solo plateali, ma di gente normalissima, colta. Dobbiamo smettere di spaventare, dimostrare che siamo gente wow, gente che fa un certo percorso che sceglie liberamente, che fa una scelta difficilissima, che sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono. Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di fargliele capire, perché lei è una tipa che ci fa portare ad alti livelli, perché ha molta cazzimma. A noi ci serve qualcuno che ha cazzimma e che sta dalla nostra parte, però le cose devono avvenire gradualmente”.

