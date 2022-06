Il tocco gender neutral di Karl Lagerfeld

2 min. di lettura

La moda è sempre più fluida che mai: Karl Lagerfeld annuncia ufficialmente la collaborazione KARL LAGERFELD x ALLED MARTINEZ, una collezione in edizione limitata insieme allo stilista spagnolo Archie M. Alled-Martinez – candidato nel 2020 al premio

LVMH Prize 2020 e incluso nel calendario ufficiale della settimana della moda di Parigi con l’aiuto di FHCM.

La capsule collection è una ventata d’aria fresca in segno della libertà d’espressione: i modelli dello stilista parigino incontrano la ribelle sfrontatezza dei capi genderless del brand spagnolo – che ha sfidato il pubblico a superare i limiti della maglieria tradizionale, reinterpretandoli con capi di maglieria ingegnerizzati – attraverso uno sguardo audace e squisitamente queer.

Una collezione all’insegna dell’autodeterminazione, presentata in anteprima esclusiva il prossimo 15 Giugno su Farfetch.com, e disponibile in tutto il resto del mondo dal 16 Giugno sul sito KARL.COM, Zalando, e tutti i punti vendita Karl Lagerfeld. La linea verrà anche esposta per più di un mese a Parigi, presso il Rue Vieille du Temple, nel variopinto quartiere LGBTQIA+ di Marais e al concept store Wow a Madrid.

La collezione Pre-autunno 2022, in collaborazione con il Design Director di KARL LAGERFELD Hun Kim e la Style Advisor Carine Roitfeld, è la fusione di due personalità inconfondibili: abiti sartoriali in maglia, lurex-jersey (di cui lo stesso Lagerfeld era grande fan) che rimandano ai denim, profusione di paillettes, accompagnati da anelli, borse bowling e tote, guanti che citano direttamente il look celebre dello stesso Karl Lagerfeld, in una grafica che unisce la spontanea raffinatezza di Karl Lagerfeld all’ironia camp e sregolata di Alle Martinez. “La collezione è un tributo a Karl Lagerfeld in persona, alla moda e ai momenti di moda iconici dei primi anni ‘00 che hanno lasciato un segno su di me mentre crescevo” dichiara Allen-Martinez, parlando di una collaborazione nata in maniera naturale e forse scritta nel destino: “L’universo di Archie è moderno e ironico, e i suoi modelli danno il senso di essere portati senza sforzo” dice Carine Roitfeld, Style Advisor di KARL LAGERFELD “Anche Karl aveva un grande sense of humor, e sono sicura che si sarebbero divertiti un sacco insieme. Per molte ragioni, ero sicura che Alled-Martinez e KARL LAGERFELD sarebbero stati un match perfetto”.

Un’unione di menti e visioni che Hun Kim – design Director di KARL LAGERFELD – considera un lavoro autentico e unico, e al contempo, in grado di combinare e mantenere l’identità di entrambi i brand: ” Alla base c’è la convinzione che la moda debba essere reale.” dice Allen-Martinez “Non c’è giusto o sbagliato — sta nel sapere e celebrare chi sei”.

