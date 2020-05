Giornata contro l’Omotransfobia: intervista a Gabriel, ragazzo trans vittima di violenze e discriminazione

Premetto che, in particolar modo mia madre, fa decisamente fatica, quando siamo soli o con mia sorella, a chiamarmi al maschile. Si stava discutendo e mi ha chiamato con un nome che non volevo più sentire, e le ho detto che era tanto tempo che non mi chiamava come dovevo essere chiamato. Lei mi risponde che lo faceva perché a me tanto andava bene e non avevo mai detto niente.

Preso dalla rabbia, da cosa era successo prima e soprattutto da cosa avevo appena sentito, ho reagito urlando e sbattendo i pugni sul tavolo. Ho spiegato che io non mi lamentavo o semplicemente non dicevo nulla, non perché mi andasse bene, ma per rendere a loro (mia madre e mia sorella) la situazione più semplice possibile, perché capivo che dopo 22 anni non fosse così semplice passare dal femminile al maschile.

Questo discorso è stato riportato il giorno dopo con la psicologa, perché era stata una bella bastonata. Pensavo che mia madre facesse finta di accettarmi, ma che in realtà sotto sotto non avesse ancora accettato del tutto. In realtà, era stato certamente un percorso difficile fino a quel momento, ma anche la psicologa che mi ha seguito ha spiegato che dovevo pensare più a me stesso, e non preoccuparsi anche degli altri membri della famiglia come stavo facendo.

Hai mai avuto dubbi sulla tua scelta di procedere con la transizione?

In un data importante, come la Giornata contro l’omotransfobia, è bene pensare anche a tutti coloro che hanno paura, che preferiscono stare nell’ombra. Il pensiero di Gabriel: