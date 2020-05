Legge contro l’OmoTransfobia calendarizzata alla Camera entro fine luglio: l’annuncio di Alessandro Zan

A pochi giorni dalla Giornata contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, Alessandro Zan, deputato PD nonché relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia, ha annunciato entro fine luglio la calendarizzazione in aula alla Camera del DDL, prevista inizialmente per il 30 marzo scorso ma bloccata dall’emergenza Covid.

Ho chiesto con forza che l’iter di approvazione riprendesse al più presto e vi è stata una risposta importante da parte della maggioranza che ha ottenuto dalla Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione del testo. Questa notizia arriva nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio, quando, esattamente 30 anni fa l’OMS cancellò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. L’attività legislativa concernente il contrasto al Coronavirus avrà ovviamente la precedenza, ma il Parlamento non può certo dimenticare che una emergenza non ne annulla un’altra, e si deve dare pari tutele e dignità a tutti i cittadini italiani. Il nostro è l’ultimo tra i Paesi occidentali a non avere una norma contro l’odio omotransfobico, un ritardo ormai ultra decennale, che deve finire. Nel corso delle prossime settimane ci rimetteremo al lavoro in Commissione Giustizia per approvare il testo e portarlo finalmente in Aula entro il mese di luglio.