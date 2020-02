Pillon sfotte una drag queen, la risposta social: ‘inondiamo la sua bacheca di favolosità e amore’

Il senatore della Lega Simone Pillon torna alla carica, postando un video di Ilary Blush, la quale stava tenendo una sua esibizione presso il Liceo Laura Bassi di Bologna. L’evento era stato organizzato dalla scuola stessa in occasione di un’assemblea d’istituto, intitolato “Quanto è importante parlare di amore e sessualità nel 2020“.

Naturalmente, il senatore non ha visto un’esibizione, ma semplicemente una drag queen che corrompeva le menti dei ragazzi. Così, sotto il video dell’esibizione e la scritta “ecco cosa insegnano in una scuola di Bologna. E’ tutto normale?”, il promotore del Family Day ha riportato:

Drag queen in cattedra in un Liceo di Bologna.

Una volta noi studenti facevamo i trasgressivi, e i professori ci insegnavano la serietà della vita facendoci studiare le opere di Omero, di Virgilio, di Dante. Ora i professori si vestono da donna, coi capelli azzurri, e fanno lo show davanti agli studenti attoniti… Ma nessuno oltre a me trova la cosa irresistibilmente umoristica? Una risata vi seppellirà!

PS. Ovviamente il GENDER non esiste!

In 24 ore, il post ha avuto un grande successo tra i seguaci del senatore omofobo, con migliaia di interazioni. Ma la rete ha risposto.

Favolosità e amore nella bacheca di Pillon

Il mondo LGBT ha deciso di rispondere a tono all’ironia del senatore. La Miss Drag Queen Italia del 2019 Ava Hangar ha pensato bene di far conoscere il lavoro delle drag queen a Pillon, organizzando per questa sera alle 21:00 un “ritrovo virtuale” nella bacheca del senatore, per pubblicare “video di drag, foto di favolosità varia ed eventuale“.