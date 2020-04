Polonia, coppia gay regala mascherine arcobaleno contro il Covid 19 e l’omofobia

La Polonia è quel Paese dove alcune zone sono “libere da LGBT“. E’ quel paese dove essere gay può costare la vita. E’ quel Paese dove la Chiesa e il bigottismo della società vedono gli omosessuali come persone contro natura. Nonostante sia uno dei Paesi più omofobi al mondo, questa coppia gay non ha paura, e ha voluto fare la sua parte per superare questo momento.

Contro la pandemia da Coronavirus ha deciso di regalare centinaia di mascherine arcobaleno. Una piccola protezione per combattere il Covid 19 e l’omofobia in Polonia.

La battaglia di Jakub e David in Polonia

Jakub e David sono due ragazzi omosessuali. Per non rimanere inerti davanti a questa situazione, la coppia gay polacca ha deciso di prendere una macchina da cucire e metri di tessuto, per realizzare 300 mascherine che hanno poi distribuito gratuitamente ai cittadini polacchi di Danzica, Gdynia e Sopot.

Sul loro canale YouTube, dove hanno condiviso i video della loro iniziativa, spiegano:

Mancano misure di protezione di base e le mascherine sono diventate scarse. Ecco perché abbiamo realizzato le nostre maschere e le distribuiremo alle persone. Ma le nostre saranno davvero uniche, perché sono arcobaleno! Così chiamata da molti, la “peste LGBT” sta aiutando a proteggere le persone da una vera pestilenza.

E anche se la maggior parte delle persone della Polonia sono per lo più omofobe, non hanno certo rifiutato le mascherine arcobaleno della coppia gay, accettando l’offerta senza curarsi dell’orientamento sessuale dei due ragazzi.