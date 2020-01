Roma, ancora un pestaggio omofobo ai danni di un adolescente

Continuano a dilagare atti di omofobia ingiustificata in un gennaio da maglia nera per la comunità LGBT. L’ultimo è avvenuto a Roma e vittima è stato un giovane ragazzo di appena 14 anni che è stato malmenato in strada. La violenza si è svolta a Roma, il 23 gennaio, e l’atto di omofobia è rimbalzato in rete grazie a un post su Facebook pubblicato dalla madre della vittima.

Gli autori del pestaggio sarebbero dei ragazzi di appena 16 anni che avrebbero bloccato in strada l’adolescente nei pressi della stazione di Rebibbia, il capolinea della Metro B di Roma. Il motivo di questa aggressione? Il giovane è stato accerchiato dai bulli per i suoi capelli lunghi e lo zaino colorato. Il malcapitato stava camminando in tutta tranquillità in strada con lo skateboard sotto il braccio, quando è stato preso a botte. Secondo le prime ricostruzioni del caso, l’adolescente non conosceva i suoi assalitori, è stato preso di mira solo per il suo aspetto fisico.

La madre del ragazzo si sfoga sui social e racconta nei minimi dettagli l’accaduto. A seguito dell’aggressione si sono recati all’ospedale Sandro Pertini. Il paziente è stato visitato dal medico di turno e, oltre ad escoriazioni di vario tipo, ci sarebbe anche un labbro spaccato, setto nasale deviato e si ipotizzata un dito rotto. La donna urla a gran voce ‘Basta Omofobia’, e afferma che è pronta a sporgere denuncia alle forze dell’ordine, inoltre scrive di essere preoccupata per la salute mentale e fisica del figlio.