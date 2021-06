Bangkok, 62 uomini gay arrestati in una sauna

< 1 minuto di lettura

La polizia di Bangkok, in Thailandia, ha arrestato 62 uomini nel corso in un raid partito per stoppare un’orgia gay organizzata in violazione delle restrizioni da coronavirus. Si tratta del raid più grande avvenuto in Thailandia da quanto è nato il COVID-19.

Gli arresti sono avvenuti il ​​23 maggio alla Faros Sauna 2, stabilimento balneare nel distretto di Wang Thong Lang di Bangkok. La polizia ha riferito di aver trovato preservativi usati, aghi e droghe non precisate nella struttura che dispone di 50 camere, una piscina e una sala karaoke.

“In passato abbiamo rimproverato le persone per essersi riunite per bere a casa“, ha detto a The Star il colonnello della polizia Ekapop Tanprayoon. “Ma nelle circostanze attuali, non dovrebbero esserci così tante persone in un’area così affollata“.

I 62 uomini arrestati sono accusati di aver violato un decreto sul distanziamento sociale istituito lo scorso marzo. Se condannati, rischiano fino a due anni di carcere e una multa fino a 40.000 baht. (circa $ 1,300). Anche in Thailandia la pandemia ha colpito duro, con oltre 132.000 casi di infezione e al momento solo 800 decessi ufficiali.