Bari Pride 2022 il 2 luglio

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Una prima domenica di luglio clamorosamente rainbow. Insieme a Milano, Catania, Napoli e Sassari, il 2 luglio anche Bari scenderà in strada per il tanto atteso Pride cittadino, come annunciato nei giorni scorsi dagli organizzatori.

Trovandosi al centro del Mediterraneo, Bari è da sempre predisposta all’accoglienza di popoli che approdavano sulle sue coste, pronta all’apertura nei confronti delle culture più disparate. Sono così diventati due, ad oggi, i Pride pugliesi del 2022. Il 16 luglio scenderà in piazza anche Lecce, con il Salento Pride.

Nel 2019, anno dell’ultimo Pride barese, in 5000 parteciparono alla manifestazione, con Porpora Marcasciano in testa al corteo. Festanti, colorati, incazzati. Passati due anni, Bari torna in strada per chiedere uguali diritti e lo stop ad ogni forma di discriminazione.

L’Onda Pride 2022 si è così arricchita di un’altra tappa, di un’altra città. Archiviata la partenza da Sanremo, lo scorso 9 aprile, la macchina organizzativa si rimetterà in moto tra poco più di un mese, il 4 giugno, grazie ai Pride di Bergamo, Cremona, Monza, Pavia e Torre Annunziata. Poi sarà diluvio di tappe, da nord a sud, isole comprese.

© Riproduzione Riservata