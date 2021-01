Il Bayern Monaco in campo con la fascia arcobaleno per ricordare l’Omocausto e dire basta all’Omofobia

2 minuti di lettura

34enne portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, campione del mondo nel 2014 e capitano di entrambe le squadre, Manuel Neuer scenderà in campo domani contro il TSG 1899 Hoffenheim con una fascia arcobalebo al braccio, per celebrare la Giornata della Memoria e l’Omocausto.

L’Allianz Arena, stadio del Bayern, sarà illuminata con i colori dell’arcobaleno, mentre gli interni saranno ridisegnati di conseguenza. Tutto questo in omaggio ad uno degli ex presidenti del club, Angelo Knorr, alla guida dei bavaresi dal 1907 al 1913. Knorr era un chimico e nel 1913 venne arrestato dopo che un ragazzo con cui era stato aveva fatto il suo nome nel corso di un interrogatorio. I procedimenti nei confronti di Knorr furono alla fine abbandonati, per poi morire nel 1932 a seguito di un ictus.

In un comunicato stampa, il club ha sottolineato come la comunità LGBTQ + sia stata perseguitata sotto il regime nazista perché “stigmatizzata come anormale“. La squadra femminile, le riserve e il basket dell’FC Bayern indosseranno “questo simbolo di tolleranza” per promuovere la diversità. L’attuale presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha dichiarato: “L’FC Bayern non solo guarda indietro a una lunga tradizione sportiva di successo, perché il club è noto anche per una visione del mondo tollerante e liberale sin dalla sua fondazione, ben 121 anni fa. In occasione della Giornata della Memoria di quest’anno, vorremmo in particolare commemorare il nostro ex presidente Angelo Knorr, arrestato per la sua omosessualità. Come predecessore di Kurt Landauer, svolse un ruolo chiave nello sviluppo del nostro club. Gli siamo grati anche oggi. È uno dei diritti umani irrevocabili poter vivere liberamente. Difendiamo i valori liberali della nostra società. Per noi è importante creare consapevolezza e aiutare ad abbattere i pregiudizi. Ecco perché l’FC Bayern dice molto chiaramente: Mia san bunt!“.

Il CEO Karl Heinz-Rummenigge, ha dichiarato: “In quanto club cosmopolita, l’FC Bayern è sinonimo di tolleranza e diversità. L’omofobia, l’odio e l’esclusione di qualsiasi tipo non dovrebbero avere un ruolo in questo mondo. In occasione del Giorno della Memoria 2021, la famiglia del calcio vuole sottolineare ancora una volta come la tolleranza in ogni forma debba essere un’ovvietà nella nostra società. Sappiamo che i nostri fan condividono questa visione del mondo e questo ci rende orgogliosi. Alla fine, si tratta dell’atteggiamento di ciascuno di noi e della creazione di un clima di tolleranza. L’ho detto molte volte e vorrei ripeterlo: Mia san bunt! “.

Nell’ultimo anno il Bayern ha vinto tutto quello che c’era da vincere, tanto in campo nazionale quanto internazionale. Ora ancor di più.