Chi ha detto no al minuto di silenzio per Berlusconi, come Albiani, consigliere LGBTQIA+ di Milano

Nelle ore successive alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta ufficialmente ieri 12 Giugno 2023 alle 9.30 del mattino, si sono moltiplicati gli annunci di commemorazione, minuti di silenzio, commiati, bandiere a mezz’asta, lutti nazionali e lacrime universali. A Genova l’ex-delfino di Berlusconi Giovanni Toti – prima fu amore tra i due, finché Toti non se ne andò perché stritolato dall’ego politico ipertrofico del Cavaliere -, presidente della Regione Liguria, ha addirittura proiettato per tutta la notte gigantografie del magnate di Arcore ed ex presidente del Consiglio con la scritta “Ciao presidente” sul palazzo della regione, in piazza De Ferrari. Una scelta che ha provocato una bagarre a Genova, in aula, durante la seduta del consiglio congiunto dei municipi Centro Ovest e Valpolcevera. La giunta di centrodestra ha abbandonato l’aula consiliare in polemica con i consiglieri di centrosinistra che hanno scelto di non partecipare al minuto di silenzio in onore del defunto capo di Forza Italia.

Sempre in Liguria, nel municipio genovese Media Val Bisagno, in una riunione di commissione il consigliere del Movimento 5 Stelle Federico Giacobbe si è astenuto dal partecipare al minuto di raccoglimento in omaggio all’ex-premier.

A Sesto Fiorentino questa mattina il sindaco Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana) ha duramente contestato la scelta di indire lutto nazionale, scelta adottata dal Governo Meloni, e ha annunciato che nel suo comune la prevista bandiera a mezz’asta sarà esposta solamente durante lo svolgimento dei funerali di Stato, previsti domani a Milano in piazza Duomo.

A Reggio Emilia sono usciti dall’aula, rientrando appena dopo il minuto di silenzio dedicato al Cavaliere, i consiglieri Gianni Bertucci e Paola Soragni del Movimento 5 stelle e Dario De Lucia di Coalizione civica, insieme a un nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza, tra cui Fabiana Montanari, Paola Ferretti, Cinzia Ruozzi e Riccardo Ghidoni, del PD, quindi Paolo Burani di Europa verde-Immagina e Palmina Perri della lista “Reggio E”.

A Torino la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena si è astenuta dal partecipare al minuto di silenzio previsto nella Sala Rossa del Comune di Torino “Berlusconi ha rappresentato per più di vent’anni un’anomalia democratica – ha spiegato Diena, come riportato da La Stampa – basata su un pesante conflitto di interessi e un uso spregiudicato delle istituzioni. Ha influito profondamente sul clima sociale di questo Paese, a partire dal rafforzamento di una cultura patriarcale e misogina. Mi sottraggo a questo momento dovuto non a livello personale, ma sapendo di rappresentare chi ha pagato, e tuttora paga, le conseguenze delle sue politiche, a partire dalle donne e dalle generazioni più giovani”.

A Milano il consigliere comunale PD e attivista LGBTQIA+ Michele Albiani, in perfetta solitudine rispetto al gruppo di consiglieri del PD Milano, ha abbandonato l’aula, nel momento della commemorazione di Silvio Berlusconi. “L’ho fatto con coerenza rispetto ai miei valori, al mio portato e ai cittadini e alle cittadine che rappresento” ha spiegato Albiani, che nella giunta di Beppe Sala è Presidente Commissione Sicurezza. “Ho massimo rispetto per il dolore della famiglia, ma anche per la memoria del nostro Paese, ancora oggi vittima, soprattutto per quanto riguarda donne, LGBTQ+ e minoranze, di una cultura vomitevole portata avanti dalla tv spazzatura degli ultimi trent’anni e più.”

Albiani ha condiviso il proprio rammarico per il fatto che la sua sia stata un’azione solitaria (il resto del consiglio comunale si è trattenuto per la commemorazione), ricordando che in tutta Italia sono stati molti i casi di astensione dal minuto di silenzio indetto in memoria di Berlusconi. “Potrei andare avanti, ma mi taccio. Ci sarà il tempo per analizzare e contrastare l’eredità politica, ma soprattutto culturale, che Berlusconi ci ha purtroppo lasciato” ha aggiunto Albiani “Sulla proclamazione del lutto nazionale, invece, ho solo una parola: vergogna“.

Monica Romano, consigliera comunale a Milano e promotrice del registro di genere approvato (e non ancora applicato) nella città meneghina, ha partecipato al minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi.

