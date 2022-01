Silvio Berlusconi al Quirinale? Anche no, grazie

5 minuti di lettura

Quella che sembrava una boutade estiva nelle ultime settimane ha preso sempre più incredibile consistenza. E se l’85enne Silvio Berlusconi diventasse il 13esimo Presidente della Repubblica?

Il prossimo 24 gennaio il Parlamento in seduta si ritroverà per eleggere il successore di Sergio Mattarella. I 20 Consigli Regionali dovranno eleggere 58 delegati regionali che insieme a senatori e deputati andranno a formare il colleggio di 1009 grandi elettori. Con le prime tre votazioni il quorum è altissimo e apparentemente irragiungibile, perché pari a 671 voti. Dal quarto in poi, con il quorum di 505 elettori, tutto potrebbe davvero succedere.

Ed è qui che entra in gioco Silvio Berlusconi, presidente del consiglio dei ministri per quattro volte, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2005, dal 2005 al 2006 e dal 2008 al 2011. L’uomo che per oltre 20 anni ha diviso l’Italia, tra adoratori e odiatori, imputato in oltre venti procedimenti giudiziari, nel 2013 condannato a quattro anni di reclusione (con tre anni condonati dall’indulto del 2006) per frode fiscale, con sentenza passata in giudicato nel cosiddetto “processo Mediaset”. Nel 2013, come dimenticarlo, l’onta subìta in senato, quando venne votata la decadenza della sua carica di senatore. Da due anni eurodeputato, Berlusconi agogna il Quirinale, il sogno di un’intera esistenza che Salvini e Meloni, con l’ombra di Matteo Renzi alle spalle, parrebbero avergli promesso. Se ai voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (451) se ne aggiungessero un’altra cinquantina, dal 4° scrutinio in poi Berlusconi potrebbe riuscire nell’impossibile, ovvero farsi catapultare direttamente alla Residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, riportando indietro le lancette di quasi 20 anni.

D’altronde l’italiano medio ha una memoria a lungo termine politicamente friabile come una fetta biscottata inzuppata nel latte caldo. Tendenzialmente dimentica tutto, o quasi, al cospetto di una barzelletta, di un sorriso piacione, di un anziano bisnonno che da un paio d’anni a questa parte compare solo sui social abbracciando dolci cagnolini e caprette, con giganteschi alberi di Natale alle spalle e una giovanissima compagna al suo fianco. L’operazione Quirinale per Berlusconi è iniziata almeno nel 2019, quando ha iniziato a seminare dichiarazioni ‘moderate’ ad ampio raggio, mostrandosi quasi “comunista” al cospetto di un Salvini o di una Meloni qualsiasi. Estremisti e incendiari loro, pacifico e pompiere lui. Ma nulla è casuale nell’uomo che ha costruito una carriera politica sulla comunicazione, sulla pubblicità. Se non fosse che dinanzi ai diritti LGBT Silvio non abbia mai davvero fatto quel passo in avanti che la destra europea e liberale del PPE ha messo in atto da tempo. La cronostoria berlusconiana è in tal senso ricchissima e variegata.

“Quello che ho fatto è stato per bontà, poi se a volte mi capita di guardare una bella ragazza… meglio essere appassionato di belle ragazze che essere gay“. Così nel 2010 Silvio replicava alle accuse riguardanti Ruby, che il suo Governo ribattezzò ufficialmente ‘nipote di Mubarak’ con tanto di voto parlamentare. Ma già negli anni precedenti Berlusconi aveva riempito le pagine dei giornali con dichiarazioni assai discusse.

“In Italia sono santificati solo i comunisti e i gay”, disse nel 2005.

“Le unioni di fatto non si possono negare, ma non c’è bisogno di intervenire con una legge. Meglio regolamentarli attraverso il codice civile”, tuonò nel 2006 contro i PACS.

“Le donne hanno più intuito, quell’intuito tipicamente femminile che non hanno gli uomini e nemmeno i gay. Ma i gay sono tutti dall’altra parte, a sinistra”, continuò nel 2007.

“Meglio occuparci di infrastrutture e trasporti che di omosessualità”, proseguì nel 2008.

“Ragazzi se tutto va bene mi sa che veramente ve le porto le veline, le minorenni, altrimenti ci prendono tutti per gay“, disse nel 2009 dinanzi agli operai che all’Aquila lavoravano dopo il terremoto che aveva devastato la città.

“Gli italiani sono tutti così, o preferite quegli altri, Marrazzo per esempio? Sono cattivo, mi andrò a confessare“, disse nel 2010 ad una cena elettorale riferendosi al ‘caso’ Piero Marrazzo.

Ma non è finita qui. Sempre nel 2010 Berlusconi continuò a far riferimento al mondo omosessuale. A modo suo. “Io non so dire dei no. La mia fortuna è stata che nessun gay è venuto mai a farmi una proposta perché alla terza volta avrei chiesto di spiegarmi tecnicamente come si fa e ci sarei stato”.

Nel 2011 rilanciò così: “In tutti noi c’è un 25% di omosessualità. Ce l’ho anch’io. Solo che dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è… lesbica”.

“Io non ho niente contro gli omosessuali. Anzi, il contrario: più omosessuali ci sono in giro, minore è la concorrenza”, il ritorno nel 2012.

Pochi mesi dopo, il bis: “Le accuse dalla sinistra sono state tante, le uniche che mancano sono quelle di essere gay e rubare i soldi agli italiani. Io comunque ho tanti amici gay, sono simpatici e divertenti”.

“Sono assolutamente d’accordo per una regolamentazione nel codice civile dei rapporti delle coppie di fatto, non posso, per religione e per radici nel nostro elettorato, essere d’accordo con il matrimonio gay, credo che i tempi non siano maturi, anche se ho grande rispetto per chi si ama, per chi sta insieme”, precisò nel 2014.

Pochi mesi dopo, Berlusconi si dice “favorevole alle unioni civili ma non al progetto di legge Cirinnà perché questo presenta troppe criticità“.

Nel 2018, dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili, Silvio minaccia di volerla modificare una volta tornato al governo: “Sono leggi sbagliate, alle quali ci siamo opposti con chiarezza, pur rispettando la libertà di coscienza dei nostri parlamentari su temi etici così complessi e delicati. Non abbiamo cambiato idea, quindi è naturale che nella prossima legislatura, se come credo avremo la maggioranza, le modificheremo. Questo non significa necessariamente tornare alla situazione di prima; significa, per quanto riguarda le unioni civili, definire chiaramente la funzione sociale del matrimonio fra un uomo e una donna, orientato alla procreazione e all’educazione della prole“.

Nello stesso anno Berlusconi rimprovera un bimbo in Molise (“Togliti l’orecchino, è da femmina”), mentre nel 2020 il leader di Forza Italia si scaglia contro il DDL Zan:

“La legge sull’Omofobia rappresenta un passo indietro sul piano della libertà d’espressione che un movimento liberale come Forza Italia non può condividere né sostenere“. “In questi giorni i nostri rappresentanti in Commissione Giustizia alla Camera hanno svolto un prezioso lavoro per limitare i danni della nuova disciplina, ma il testo è comunque lontanissimo dalla nostra cultura giuridica dei diritti e delle garanzie. Per questo il voto di Forza Italia non potrà che essere contrario“ . “Garantiremo naturalmente – come sempre accade in queste materie – la libertà di coscienza di chi volesse votare in dissenso dal gruppo, ma posizioni individuali, certamente legittime in un grande partito liberale, non costituiscono la linea del nostro Movimento“.

Pochi mesi dopo Berlusconi è stato ancor più netto, definendo il DDL Zan “inutile, perché già le leggi esistenti colpiscono ogni forma di discriminazione, e pericoloso, perché può essere interpretato in modo da istituire veri e propri reati di opinione“. Lo scorso settembre dinanzi al caso “Luca Morisi”, l’ultima infelice uscita: “Il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e gay. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay”. Testuale.

E qui torniamo al quesito del titolo. Silvio Berlusconi al Quirinale? Non scherziamo, che il tempo delle barzellette è ampiamente finito.

