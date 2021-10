Billie Eilish batte Justin Bieber, Prince e Michael Jackson nella ricchezza di vocaboli nelle canzoni

4 minuti di lettura

Il sito WorldTips ha stilato una classifica sulla ricchezza di vocaboli nei testi delle canzoni dei più grandi artisti musicali di lingua inglese degli ultimi decenni. E i testi delle canzoni della più famosa belieber al mondo, Billie Eilish, sono risultati composti da una vastità di lessico di gran lunga più ampia rispetto a quella del proprio idolo, Justin Bieber. Per 1000 termini usati, Billie Eilish conta 169 parole differenti, mentre Justin Bieber soltanto 80. La più ascoltata pop star al mondo gode di un paroliere più ristretto anche rispetto a quello della sua storica ex Selena Gomez, che conta 120 parole su 1000, tuttavia Bieber può dire di avere un lessico più variegato del suo omonimo Justin Timberlake, che nel proprio vocabolario testuale ha 76 parole differenti su 1000 usate. Il gruppo delle 80 parole conta, insieme a Bieber, anche Michael Jackson e Prince. Lady Gaga 103 parole, meno di Zayn (104) e di Pharrell Williams (117), ma più di Lana Del Rey (100) e Beyoncé (99). Lo studio ha evidenziato come in generale gli artisti contemporanei abbiano un vocabolario più povero rispetto agli artisti del passato, sebbene Eilish abbia guadagnato un meritorio quinto posto nella classifica assoluta di varietà lessicale: 1. Patty Smith, nelle sue canzoni, su 1000 parole, c’è una ricchezza di 217 vocaboli

2. Joni Mitchell, 199 su 1000

3. Bjork, 197 su 1000

4. Jim Morrison, 177 su 1000

5. Billie Eilish, 169 su 1000

Sono state analizzate 17.667 canzoni, scelte secondo un pannello dei seguenti parametri incrociati: i 100 migliori cantanti scelti da una giuria di 179 esperti del magazine Rolling Stone per gli artisti storici, gli ascolti della piattaforma Spotify certificati dal sito di analisi di dati Kworb per gli artisti contemporanei. La canzone con più ampio vocabolario in assoluto è risultata “The Murder Mystery” dei Velvet Underground con una varietà di lessico composta da 639 parole.

HAI LETTO? Ricky Martin, sfogo social dopo insulti omofobi: "Non mi fate più paura, a chi soffre dico che non sei solo" Altre curiosità emerse. Shakira e Thom Yorke sono a pari merito, entrambi hanno utilizzato, su 1000 termini, 151 differenti parole. Harry Styles batte di un soffio, 159 a 158 nientemeno che Johnny Cash. E ancora, Freddie Mercury con 148 parole ha nelle sue canzoni un lessico più complesso di quello di Iggy Pop che conta 142 termini e di Tom Waits che ne conta 140. Bob Dylan e David Bowie a pari merito con 130 parole, insieme anche a Marvin Gaye e Bono Vox.

Pari merito per Ed Sheeran e Dua Lipa con 111 parole, una in più di Troye Silvan che si ferma a 110, davanti comunque a Bruno Mars con 109 differenti termini su 1000 e Katy Perry, anche lei 109.

La ricerca ha differenziato i cantanti esaminati in due gruppi: quelli del passato e quelli contemporanei. In generale è emerso come i testi dei cantanti del passato abbiano una più sfaccettata e multiforme ampiezza di vocaboli.

CLASSIFICA ARTISTI CHE USANO PIU’ PAROLE NEI TESTI DELLE PROPRIE CANZONI

Accanto al nome dell’artista è indicato il numero di differenti termini lessicali usati su 1000 parole:

Patti Smith 217

Joni Mitchell 199

Bjork 197

Jim Morrison 177

Billie Eilish 169

Hank Williams 167

Don Everly 163

Bonnie Raitt 159

Harry Styles 159

Johnny Cash 158

Lizzo 153

Paul Rofdgrs 151

Shakira 151

Thom Yorke 151

Janelle Monàe 149

Lorde 149

Don Henley 149

Freddie Mercury 148

Muddy Waters 146

Gregg Allman 144

Sly Stone 143

Chuck Berry 143

Iggy Pop 142

Kurt Cobain 141

Chris Stapleton 140

Kali Uchis 140

Tom Waits 140

Sam Cooke 138

Anderson .Paak 138

John Fogerty 138

Rod Stewart 137

Alessia Cara 135

Annie Lennox 134

Neil Young 134

SZA 134

Joji 134

Kevin Parker 133

James Taylor 133

Steve Winwood 133

James Arthur 133

Steve Perry 131

Bono Vox 131

Lou Reed 131

Bob Dylan 130

David Bowie 130

Marvin Gaye 129

Morrisey 129

Roy Orbison 128

Bazzi 127

Steven Tyler 125

George Jones 125

Vance Joy 124

Axl Rose 124

George Ezra 121

Frank Ocean 120

Selena Gomez 120

Smokey Robinson 120

Luke Bryan 120

Doja Cat 119

Robert Plant 119

Miguel 119

Elton John 118

James Bay 117

Pharrell Willams 117

Ava Max 117

Solange 116

B.B. King 116

H.E.R. 116

Al Green 116

Stevie Nicks 115

Anne-Marie 115

Halsey 113

Patti LaBelle 112

Jhené Aiko 111

Khalid 111

Dua Lipa 111

Ed Sheeran 111

Troye Silvan 110

Bea Miller 110

Brian Wilson 110

Van Morrison 110

Katy Perry 109

Bruno Mars 109

Buddy Holly 109

Bebe Rexha 109

Little Richard 109

Jessie J 108

Mick Jagger 108

Bruce Springsteen 107

Tyler Joseph 106

Curtis Mayfield 104

Ryan Tedder 104

Zayn 104

Merle Haggard 103

Lady Gaga 103

Niall Horan 102

Otis Redding 102

Adele 102

Lukas Forchhammer 102

Kesha 102

Kelly Clarkson 102

Lana Del Rey 100

Calvin Harris 100

Post Malone 100

Beyoncé 99

John Legend 99

Christina Aguilera 99

Dolly Parton 98

John Lee Hooker 98

Sam Smith 98

Lewis Capaldi 98

Stevie Wonder 97

Camila Cabello 97

John Lennon 96

Kehlani 95

Charli XCX 95

Miley Cyrus 95

Joe Jonas 94

Charlie Puth 94

WillieNelson 94

Ray Charles 94

Ellie Goulding 94

Demi Lovato 93

Aretha Franklin 92

Bob Marley 92

blackbear 92

Shawn Mendes 92

Julia Michaels 92

Sigrid 91

Mabel 91

The Weeknd 91

Nick Jonas 91

Dan Reynolds 89

Alicia Keys 89

Jason Derulo 88

Rihanna 88

Taylor Swift 86

Sia 86

James Brown 85

Jess Glynne 84

Paul McCartney 83

Tove Lo 80

Prince 80

Justin Bieber 80

Usher 80

Adam Levine 80

Michael Jackson 80

Arian Grande 79

Mariah Carey 77

Justin Timberlake 76

Meghan Trainor 72

Mary J. Blige 71

Carly Rae Jepsen 69

Luther Vandross 66

Trey Songsz 66