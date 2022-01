Billie Eilish attenta agli animali: torna il suo profumo 100% vegano e cruelty-free

3 minuti di lettura

Billie Eilish si può definire una donna da record: tra le più giovani cantanti a vincere sette Grammy Awards e ad esibirsi come headline a Coachella. Milioni di visualizzazioni su YouTube e di follower, la giovane cantante usa però anche le sue piattaforme per promuovere uno stile di vita vegano e contro la crudeltà sugli animali. Non ha stupito, quindi, l’annuncio del suo primo profumo 100% vegano, con ingredienti naturali e non testato sugli animali.

La cantante è vegana dall’età di 12 più volte ha invitato i suoi fan ad adottare una dieta a base di frutta e verdura. Con l’avanzare della sua carriera, ha poi iniziato a lottare per questo messaggio anche in altri settori, a partire da quello della moda. Decisa a promuovere la cosiddetta “cruelty-free fashion”, in occasione del Met Gala 2021 ha accettato di indossare l’iconico vestito color pesca ispirato a Marilyn Monroe e creato da Oscar de la Renta solo se il brand si fosse impegnato ad eliminare le pellicce dalla sua collezione. In precedenza, ha lavorato anche con Nike, da grande fan delle Air Jordans, per ricreare alcuni modelli dell’iconica linea in versione vegana, quindi senza pelle o altri derivati dagli animali, con oltre il 20% di materiali riciclati.

Il suo profumo, dal semplice nome “Eilish”, non poteva essere da meno. La fragranza contiene ingredienti ed essenze tra cui una nota muschiata e legnosa con spezie, cacao, vaniglia, mandarino e frutti rossi. «Volevo che si sentisse come un caldo abbraccio, come la sensazione del sangue che scorre attraverso le vene», ha raccontato la cantante, che l’ha definito «il mio profumo preferito al mondo». Racchiusa in una boccetta a forma di busto di donna, è stata creata in collaborazione con Paralux, Ltd., una delle aziende leader nella creazione di profumi che negli ultimi anni si è mossa sempre più verso una produzione che non preveda test sugli animali.

Eilish, inizialmente in vendita solo sul sito ufficiale, è andata sold-out in poche ore nel novembre 2021. Ma è notizia di pochi giorni fa che ora, a seguito di una grande richiesta, è disponibile sullo store di Ulta Beauty, catena di negozi di bellezza statunitense inserita tra i brand alleati della comunità LGBTQ+. Al suo interno lavora infatti un team diversificato, che supporta anche diverse organizzazioni della comunità.

«Billie Eilish ha un talento singolare e la voce di un’intera generazione. Ha una precisa visione in tutto ciò che fa che è unica, dirompente e autenticamente sua»

Così ha parlato Lori Singer, Presidente di Parlux, dopo che la cantante ha voluto essere anche attivamente coinvolta in tutte le fasi di creazione del profumo.

Insieme a Billie Eilish, anche altrə cantanti hanno spostato le loro fragranze su una strada più ambientalista, come Ariana Grande. Pochi mesi prima di Eilish è uscito infatti God Is a Woman, il nuovo profumo vegano di Ari che va ad aggiungersi ai precedenti Cloud, Thank You Next e R.E.M. Oppure Lady Gaga, che con la sua azienda Haus Laboratories ha creato una linea di make-up completamente vegana e cruelty-free. Insomma, anziché ricorrere ai soli appelli social, anche le celebrità iniziano a usare la loro posizione per partecipare attivamente al cambiamento. E stiamo letteralmente adorando tutto ciò.

