Bones and All, Luca Guadagnino ritrova Timothée Chalamet in una storia d’amore cannibale?

Hollywood è in fermento per l’ultimo rumor legato all’impegnatissimo Luca Guadagnino. Il regista di Chiamami col tuo nome potrebbe infatti ritrovare Timothée Chalamet grazie a Bones and All, storia d’amore a tinte horror perché con protagonista una giovane cannibale. Impossibile non pensare a quanto stia capitando ad Armie Hammer, ex volto di Chiamami col tuo nome finito in un tritacarne di polemiche perché accusato da diverse ex di stalking, molestie, violenze sessuali e per l’appunto fantasie cannibali. L’ex moglie di Armie, via social, si è detta sbigottita dinanzi all’eventualità che proprio Armie possa entrare a far parte del progetto.

Bones and All nasce dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, e ha come protagonista una giovane in cerca del padre che non ha mai incontrato. Tutto questo mentre continua ad uccidere e a mangiare le persone che amano. Negli abiti della protagonista Taylor Russell, con via alle riprese tra aprile e maggio. Dave Kajganich, che ha già lavorato con Guadagnino in A Bigger Splash, ha scritto la sceneggiatura.

Da poco su Sky con la serie We Are Who We are, Guadagnino ha un’agenda fittissima. Il remake di Scarface, una nuova versione de Il signore delle Mosche, un’altra miniserie per la BBC, il sequel di Chiamami col tuo nome e il biopic su Scotty Bowers, celebre gigolò di Hollywood, ma Bones and All, a sorpresa, avrebbe superato tutti in corsia di sorpasso.

Chalamet ha due film in uscita, ovvero The French Dispatch di Wes Anderson e l’attesissimo Dune.