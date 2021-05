Born This Way, per i 10 anni del disco Lady Gaga annuncia riedizione con cover di artisti LGBT

< 1 minuto di lettura

Dopo la celebrazione del Born This Way Day di inizio settimana, con tanto di chiavi della città di West Hollywood, Lady Gaga ha annunciato una clamorosa novità in relazione al suo secondo disco, uscito proprio 10 anni fa.

Per festeggiare il decennale dell’album, infatti, Gaga ha svelato una riedizione intitolata ‘Born This Way The Tenth Anniversary‘, in vendita dal 18 giugno, Pride Month, con al suo interno sei brani reinterpretati da artisti LGBT e alleati della nostra comunità.

La prima cover – una versione rielaborata di “Judas” firmata Big Freedia – è già stata pubblicata, mentre nei prossimi giorni verranno svelati gli altri nomi che hanno partecipato al progetto. “Judas era la mia canzone preferita quando è uscita, quindi volevo davvero farne una cover. Sono oltremodo entusiasta che sia la prima a uscire da questo progetto!” ha confessato Big Freedia, “uomo che ama esibirsi nei panni di donna“, come lui stesso ha più volte precisato.

Oltre alla versione di Big Freedia di ‘Judas’, Born This Way The Tenth Anniversary conterrà anche i seguenti brani, coperti da artisti ancora senza nome: ‘Marry the Night’, Highway Unicorn (Road to Love)’,’Yoü e I’. “The Edge of Glory” e “Born This Way (The Country Road Version)”.