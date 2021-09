Britney Spears lascia Instagram per amore, ecco tutti gli ultimi retroscena social

2 minuti di lettura

È ormai pratica comune tra i cantanti disattivare i propri profili social in attesa dell’uscita di un nuovo progetto discografico. Poi c’è Britney Spears, che ha scelto di prendersi una pausa da Instagram per amore. Se stamattina non siete riusciti a visualizzare i post e le Storie della popstar, infatti, non significa che vi abbia bloccato o che sia stata espulsa dalla community.

“Non preoccupatevi, tornerò presto”, ha scritto Britney Spears in un tweet, annunciando ai fan lo stop alla condivisione di foto e video per uno scopo specifico: celebrare il fidanzamento con Sam Asghari, con cui presto convolerà a nozze. Un accordo prematrimoniale è già stato firmato, redatto da una squadra di avvocati che consentirà all’artista di non perdere nemmeno un dollaro dei 60 milioni del suo patrimonio, in caso di divorzio.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) 14 settembre 2021

Contratti pre-nuziali e dichiarazioni d’amore pubbliche a parte, c’è chi crede che il messaggio diffuso tramite Twitter non sia stato composto dalla cantante innamorata, ancora sotto scacco dei tutori legali, che secondo il complotto avrebbero determinato anche la chiusura dell’account Instagram. “Non ce la beviamo, è il suo team che ha cancellato il profilo perché non gli è piaciuto quel post che ha scritto sulla custodia legale, chi elimina un account per prendersi solo una pausa?”, ha scritto un fan sotto il messaggio di Britney Spears, raccogliendo centinaia di like e commenti di approvazione.

Negli ultimi anni la cantante è stata al centro delle cronache per via dello scontro legale con il padre Jamie, che dal 2008 controlla a tutto tondo la vita della figlia, preoccupandosi della gestione della sua famiglia, del suo patrimonio finanziario e della sua carriera musicale. Stando alle dichiarazioni della scorsa settimana, l’uomo ha depositato le carte alla Corte di Los Angeles utili per portare a termine formalmente il suo incarico di tutore. “Ha diritto a considerare seriamente se questa tutela non sia più necessaria”, ha scritto recentemente Jamie, la cui presenza ingombrante nella vita professionale di Britney Spears ne ha impedito uno sviluppo pieno e sincero.

La nuova udienza è fissata al 29 settembre entro quella data Britney Spears sarà tornata su Instagram, magari con la fede al dito? I sostenitori delle teorie alternative sembrano legare l’addio ad Instagram al martelletto caldo del giudice, pronto a battere il verdetto al suono di hit me baby, one more time.