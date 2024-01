Saltburn fa rinascere Sophie Ellis-Bextor, è boom di streams per “Murder On The Dancefloor”

2 min. di lettura

Il finale di Saltburn di Emerald Fennell è a dir poco iconico, con un grandioso e mefistofelico Barry Keoghan che balla tutto nudo tra gli infiniti corridoi della tenuta sulle note di Murder On The Dancefloor, brano che nel 2001 fece conoscere al mondo Sophie Ellis-Bextor. Il singolo raggiunse la posizione 2 in Inghilterra, rimanendo in classifica per 23 settimane, mentre in Italia arrivò fino alla numero 5. La carriera di Sophie Ellis-Bextor, classe 1979, sembrava pronta al decollo, ma gli album che seguirono l’exploit di Read My Lips non riuscirono mai a ripetere lo straordinario successo ottenuto da Murder On The Dancefloor, ora risorta grazie proprio a Saltburn.

Dopo l’uscita del film su Prime Video, Murder On The Dancefloor è riesplosa in tutto il mondo. Il picco si è verificato il 31 dicembre, quando la canzone è arrivata al milione e mezzo di streams globali, in 24 ore. +340% nonché ritorno in classifica. Dopo 22 anni Murder On The Dancefloor è infatti tornato nella Top10 britannica dei singoli, con quasi 300.000 streams solo nell’ultima settimana. Su Spotify, il brano ha rastrellato ben 8,760,004 streams negli ultimi 7 giorni, dopo essere entrato in classifica per la prima volta nella sua storia il 4 gennaio.

La cantante, felicemente stupita, ne ha approfittato per far uscire il video in 4K del suo iconico singolo, definendolo come la “storia di una gara di ballo dove il male trionfa sul bene”, per poi aggiungere. “Se non l’avete ancora visto, Saltburn di Emerald Fennell è disponibile su Amazon Prime… e presenta Murder On The Dancefloor nel modo più brillante e memorabile”.

Quel che sta capitando a Sophie Ellis-Bextor ricorda quanto avvenuto a Kate Bush con “Running Up That Hill (A Deal With God)”, singolo del 1985 riesploso grazie a Stranger Things. Grazie ad Emerald Fennell e al suo clamoroso finale un’intera generazione ha potuto scoprire un classico disco di inizio ‘2000 e una cantante troppo rapidamente dimenticata, che da tempo meritava una sorta di 2a occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Charts (@officialcharts)

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.