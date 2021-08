Britney Spears ringrazia il fidanzato per averla supportata durante “gli anni più difficili della mia vita”

2 minuti di lettura

È stata un’estate assai turbolenta per Britney Spears, apparsa in tribunale nella sfiancante battaglia con il padre tutore, alla fine ‘dimessosi’ dal tanto contestato ruolo di gestore del patrimonio della figlia. Una lunga estate per Britney resa digeribile dalla costanta presenza del 27enne Sam Asghari, suo fidanzato da 5 anni.

Via Instagram Britney ha voluto pubblicamente ringraziare il muscoloso Sam, per averla aiutata negli “anni più difficili” della sua vita. Ed “è anche un cuoco estremamente bravo“, ha scritto la popstar, per poi lanciare l’amato verso il mondo del cinema. “Fast & Furious, non perderti la tua prossima stella“. Effettivamente Sam punta ad Hollywood e alla recitazione. In questo 2021 ha indossato gli abiti di tal Giancarlo nella serie Black Monday, dopo aver trovato l’amore nel lontano 2016 sul set di Slumber Party, video musicale di Britney Spears Feat. Tinashe.

Dopo aver testimoniato in aula nel mese di giugno, parlando pubblicamente per la primissima volta della sua tutela, Britnet ha presentato una mozione chiedendo a suo padre di dimettersi dalla carica di tutore, dopo 13 lunghi anni. Britney ha accusato suo padre di “abuso di conservatorismo“. Durante l’udienza di giugno, Jamie è apparso in collegamento video – insieme alla madre del cantante, Lynne – dicendosi “dispiaciuto” di vedere sua figlia soffrire così tanto. “Amo mia figlia e mi manca molto“. Poi, come detto, Jamie si è finalmente fatto da parte.

Una battaglia legale sfiancante che ha visto Asghari sempre al fianco della sua leonessa: “Ho sempre desiderato nient’altro che il meglio per la mia metà migliore e continuerò a sostenerla seguendo i suoi sogni, creando il futuro che vuole e merita“, disse a PEOPLE a inizio anno. “Sono grato per tutto l’amore e il supporto che sta ricevendo dai suoi fan in tutto il mondo e non vedo l’ora di poter vivere un futuro normale e straordinario insieme“.

Nella sua istanza di giugno Britney ha espresso il desiderio di sposarsi e avere figli con Asghari, sottolineando come questo le sia stato impedito da papà Jamie. Che ora quel duplice sogno possa realizzarsi?