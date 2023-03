Bufera su Paola & Chiara, ripescati post discutibili di Chiara Iezzi: ecco cosa ha scritto

Paola & Chiara sono alleate della comunità LGBTQIA+ o sono solo strepitose artiste amate e supportate dai gays?

A poche ore dall’insediamento come novelle madrine dell’Augusteo Pride Imperiale, ecco una densa valanga di fango riemergere dalle mai troppo sopite melme della rete: Paola & Chiara saranno madrine del Roma Pride 2023, ma qualcuno prontamente fa riemergere commenti quantomeno discutibili che Chiara Iezzi lasciò su Facebook nel lontano 2013. Nessuno ha pace, nel liquido archivio delle nostre m3rde passate.

Chiara Iezzi su Facebook nel 2013:

“Piccola precisazione. Stasera sarò ospite del Borgo di Milano con la mia socia e il nostro rapper (sexy!) della giunga e sicuramente ci divertiremo sul palco. ora il borgo è un club a orientamento gay ma open a tutti e anche se penso che l’orientamento sessuale non debba essere per forza un motivo di orgoglio o di identità (ma ognuno fa quel che vuole) dico una volta per tutte che io sono eterosessuale per evitare commenti fuori posto sulla mia persona (e che ho visto su fb e che mi hanno fatto inca**are) everybody is free to live life as they like but (please) non inventiamo cose a caso grazie mille a tutti peace&love c”