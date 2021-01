Call Me Kat, l’esilarante nuova sit-com con Leslie Jordan di Will and Grace

Non ha ancora una data di messa in onda per il mercato italiano, ma Call Me Kat è indubbiamente la sit-com da non perdere di inizio 2021. Tratta dalla sitcom britannica Miranda, Call Me Kat si è concessa la prima puntata della prima stagione la scorsa settimana, su Fox America, con quasi 6 milioni di telespettatori al debutto.

Al centro della spassosa trama c’è la 39enne Kat, donna eternamente single costretta a dover sopportare il giudizio di amici, della madre e della società tutta nei confronti di una quasi 40enne zitella. La sua vita ruota attorno al cat-café da lei aperto a Louisville, nel Kentucky. Al piano terra c’è questo curioso incrocio tra un bar e un ritrovo di gatti, mentre al piano di sopra la sua abitazione. Tra i dipendenti l’anziano e colorito Phil, interpretato dall’iconico Leslie Jordan di Will and Grace, mentre mamma Sheila, interpretata dalla grandissima Swoosie Kurtz, teme per l’eterna solitudine della figlia, a suo dire a parenne rischio ‘gattara’ e da sempre perdutamente innamorata di Max, interpretato da Cheyenne Jackson, casualmente appena tornato dalla Francia dopo aver rotto con la sua storica fidanzata…

Come già accaduto con la splendida Phoebe Waller-Bridge in Fleabag, anche la Kat interpretata da una spassosissima Mayim Bialik infrange continuamente il muro della quarta parete, parlando direttamente allo spettatore, a noi che la osserviamo sparare battute a ritmo continuo. Celebre Amy Farrah Fowler nella sitcom The Big Bang Theory, grazie alla quale è stata nominata a ben 4 premi Emmy, Mayim è un tornado di comicità che merita attenzione nonché quel ruolo da protagonista assoluta finalmente abbracciato. Tutto questo all’interno di una sit-com potenzialmente “queer”, grazie alla presenza di due colonne della cinematografia e tv LGBT d’America come Leslie Jordan e Cheyenne Jackson, qui negli abiti di un personaggio eterosessuale. Perché come scritto settimane or sono, l‘assurda polemica sugli attori etero che interpretano personaggi LGB non ha alcun senso di esistere.