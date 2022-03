Kristen Stewart e Megan Mullally supportano l’Ucraina: “Fanc*lo Putin”

2 minuti di lettura

Si è tenuta questa notte a Santa Monica (CA) la 37esima edizione degli Independent Spirit Awards – premiazione dedicata alle migliori pellicole indipendenti dell’anno, nel cinema e la televisione – e tra le tante squisite vittorie, c’è stato spazio anche per qualche parola a supporto dell’Ucraina.

In primis, Kristen Stewart: l’attrice ha vinto il premio come miglior interpretazione femminile per Spencer (film per cui è candidata anche agli Academy Awards 2022, una delle prime attrici dichiaratamente bisessuali a venir nominata nella categoria) e non ha esitato ad utilizzare il palco come cassa di risonanza.

“Noi ci battiamo per l’indipendenza, noi ci battiamo per la libertà d’espressione, noi ci battiamo per l’umanità, e oggi siamo obbligati a batterci con le persone ucraine” ha dichiarato Stewart, emozionatissima davanti la platea, e intimorita di non esprimersi come vorrebbe: “Cercherò di spiegarmi meglio – loro stanno rischiando la propria vita per avere tutto questo. Noi ci battiamo con i migliaia di rifugiati che cercano di fuggire a questa guerra, sia ucraine che di altre nazionalità a cui viene negato un porto sicuro“. L’attrice ha invitato la platea a non dare mai per scontata l’importanza l’empatia verso l’altro e il potere della connessione. “Il potere di comprendere l’altro può far stare davvero bene” ha concluso.

Ma Stewart non è l’unica ad utilizzare la propria voce per l’Ucraina. Anche la favolosa Megan Mullally (celebre Karen Walker di Will & Grace) affiancata dal marito Nick Offerman, hanno invitato chiunque a manifestare supporto a chiunque è toccato direttamente da questo conflitto. “Penso che parliamo per tutt* qui dicendo che speriamo per una rapida e pacifica soluzione” ha detto Mullally, per poi concludere senza mezzi termini: “Nello specifico, fanc*lo Putin, vattene a casa“.

I presentatori hanno riportato attenzione alle numerose organizzazioni a cui donare o mandare beni primari, invitando la platea a fare quel che possono “per aiutare le vittime di questa aggressione insensata”.

© Riproduzione Riservata