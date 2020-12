Jonathan Bailey rilancia l’assurda polemica sugli attori etero che interpretano personaggi gay: “Spesso bravissimi, ma…”

La criticatissima prova di James Corden in The Prom, con il divo accusato di aver dato vita ad uno personaggio gay stereotipato in stile anni ’70, ha ridato fiato all’ormai stucchevole discussione sugli attori eterosessuali che interpretano personaggi omosessuali in tv e al cinema. È giusto mettersi a parlare di orientamento sessuale dinanzi ad una prova recitativa? Perché un attore/attrice etero non dovrebbe interpretare un personaggio gay/lesbica? In passato non abbiamo visto prove memorabili, in tal senso? E soprattutto, questo vorrebbe dire che un attore dichiaratamente gay dovrebbe interpretare solo personaggi gay/bisex? Non significherebbe tornare indietro di 30 anni?

Domende quanto mai attuali alle quali ha provato a rispondere Jonathan Bailey, 32enne attore britannico pronto al decollo grazie a Bridgerton, prima serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes in uscita il 25 dicembre. Dichiaratamente gay, Jonathan interpreta un personaggio eterosessuale nella serie in costume tratta dai romanzi bestseller di Julia Quinn. Interrogato sull’argomento da Digital Spy, Bailey ha così risposto.

Penso che non dovrebbe affatto importare quale personaggio interpretino le persone, ma ovviamente c’è una narrazione molto chiara, che vede gli uomini apertamente gay avere pochi ruoli principali. Inoltre, c’è un motivo per cui i personaggi gay sono così interessanti. Perché proprio come le donne di Bridgerton, ci sono molti ostacoli da dover superare, che rendono ancora più forti i personaggi gay. Quindi il fatto che molti uomini eterosessuali abbiano continuato a interpretare ruoli gay iconici e ad essere lodati per questo è fantastico, è fantastico che quella storia venga raccontata. Ma non sarebbe fantastico vedere uomini gay interpretare la propria esperienza?

Discorso, quest’ultimo, assolutamente condivisibile nel caso degli attori transgender, giustamente in prima linea nel rimarcare il doveroso loro coinvolgimento nel trattare personaggi trans al cinema e in tv, anche perché in caso contrario di fatto lasciati ai margini dell’industria dell’intrattenimento Realtà fino a pochi anni fa mai presa in considerazione, basti pensare a titoli come Transparent e Dallas Buyers Club, e grazie a Pose di Ryan Murphy finalmente condivisa anche ad Hollywood.

Ma il fatto che solo un attore gay e/o un’attrice lesbica possa interpretare nel migliore dei modi un personaggio omosessuale suona alquanto estremo, e fatemelo dire difficilmente condivisibile. Perché in caso contrario sarebbe quasi impossibile difendere la più che giustificata battaglia degli attori dichiaratamente omosessuali nel voler interpretare anche personaggi eterosessuali. E allora perché non il contrario? Delle due, l’una.