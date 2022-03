Leslie Jordan di Will and Grace rivela cosa gli detto sua madre quando ha fatto coming out all’età di 12 anni – VIDEO

2 minuti di lettura

Oggi 66enne, Leslie Jordan è uno dei volti più celebri e amati della comunità LGBTQ+ d’America. Da sempre gay dichiarato, Leslie è diventato celebre grazie all’iconico ruolo di Beverly Leslie, acerrimo nemico di Karen Walker in Will & Grace, che gli valse un Emmy Award nel 2006. Successivamente è entrato nell’allargata famiglia di American Horror Story con 9 episodi girati in 3 stagioni, Coven, Roanoke e 1984, prima di diventare uno dei protagonisti di Call Me Kat, sit-com in Italia trasmessa da Fox.

Cresciuto da un maggiore dell’esercito deceduto nel 1967 e da una mamma fortemente religiosa, Leslie, nato a Chattanooga, nel Tennessee, ha ricordato il coming out in famiglia, alla tenera età di 12 anni, al cospetto di sua madre. Su Instagram, dove ha quasi 6 milioni di follower, Jordan ha fatto incetta di like.

Nel video Leslie confessa quanto ami sua madre, che è ancora viva, e dei sacrifici che ha fatto per crescere lui e le sue sorelle gemelle. “Quando avevo circa 12 anni, gliel’ho detto. Mi sono confidato con lei. Lei era la mia migliore amica. Le ho detto che pensavo di essere gay. Neanche conoscevo quella parola. Penso di aver usato “queer”, con cui i ragazzi a scuola mi prendevano in giro”.

Calendario alla mano, Jordan ha ricordato un avvenimento capitato tra il 1967 e il 1968, poco dopo la morte di suo padre. Ma la reazione di sua madre, per sua fortuna, fu tutt’altra che sconvolgente. “Ci ha pensato, io credevo avrebbe potuto tirare fuori la sua Bibbia, non ne ero sicuro. Poi mi ha detto: ‘Sai figliolo. Penso… che probabilmente hai solo bisogno di condurre una vita tranquilla, altrimenti sarai soggetto al ridicolo e non potrei sopportarlo”.

“Quindi“, ha aggiunto Jordan, esplodendo come una vera regina, “sto vivendo una vita tranquilla, mamma!”. Tra i commenti divertiti spiccano quelli della pluripremiata cantautrice Linda Thompson, di Michelle Pfeiffer e di Dylan Mcdermott.

Jordan si è trasferito nel 1982 a Los Angeles, dove è stato arrestato più volte arrestato. Vittima delle droghe e dell’alcool, ha deciso di uscirne all’età di 27 anni, quando ha iniziato a tenere un diario quotidiano. Nel 2010 Leslie ha confessato in tv a Wendy Williams di essere sobrio da tredici anni. Tra le tante volte che è finito dietro le sbarre perché ubriaco e molesto, ce n’è stata una con cui condivise la cella con Robert Downey Jr, altro divo d’America finito in rehab. Quando i due attori si sono ritrovati sul set di Ally McBeal, anni dopo, Downey non riusciva a capire dove si fossero incontrati prima.

