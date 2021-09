Leslie Jordan, i suoi addominali anni ’80 diventano virali sui social

2 minuti di lettura

Oggi 66enne, Leslie Jordan è dai più conosciuto grazie al ruolo dell’iconico Beverly Leslie, ricco omosessuale rivale di Karen Walker in Will & Grace, che gli valse un Emmy Award nel 2006. Attualmente tra i protagonisti della sit-com Call Me Kat, Leslie, che è gay dichiarato da sempre, è diventato virale su Instagram grazie ad un’inedita versione di sè anni ’80.

Se da 25 anni lo vediamo piccolino e brizzolato, Leslie ha avuto 20 anni, come tutti, con non pochi addominali. Lo scatto del 1980 pubblicato sul proprio profilo Instagram ha raccolto mezzo milione di like e migliaia di commenti. Jordan, nato e cresciuto a Chattanooga, nel Tennessee, prima di trasferirsi a Los Angeles negli anni ’80 e di intraprendere una carriera teatrale e cinematografica, ha pubblicato un’immagine che lo immortala quando aveva 24 anni appena, a petto nudo, irsuto e baffuto, appoggiato a una decappottabile mentre sfoggia addominali scolpiti e un torso di tutto risptto. “Ho appena chiamato il 1980 e gli ho detto che volevo indietro la mia confezione da sei, se non fosse che all’epoca bevevo e temo che penseranno che voglia la birra“, ha ironicamente commentato l’attore, che ha ricevuto like da mezza Hollywood.

Cuoricini sono arrivati da Luke Evans, Dustin Lance Black e Billy Eichner, mentre Octavia Spencer ha commentato: “Se ti richiamano, scrivimi. Ci sono cose che vorrei indietro anche io”. La cantante country Natalie Hemby ha tuonato “Rimettiti anche quei peli sul petto“, con Sharon Osbourne che si è dichiarata “ossessionata” da questa inedita versione di Leslie.

Visto anche in American Horror Story e Desperate Housewives, Jordan si è trasferito a Los Angeles nel 1982, finendo più volte in prigione per storiacce di droga e alcool. All’età di 27 anni, grazie ad un diario quotidiano, riuscì ad uscirne. Nel 2010 confessò di essere sobrio da 13 anni.