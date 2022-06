This is love: l’intimità quotidiana delle relazioni queer nella Pride Capsule di Calvin Klein 2022

4 min. di lettura

Per il mese del Pride 2022, Calvin Klein lancia la campagna ‘This is Love‘ per celebrare la comunità LGBTQIA+ e in particolare le famiglie queer, portando sotto gli occhi di tuttə la realtà nella sua forma più pura, al di là degli standard, del binarismo e della imposizioni patriarcali.

La campagna evidenzia lo spettro smisurato delle connessioni che vanno a crearsi tra le persone queer e demolisce il concetto di famiglia dandogli nuovi significati. In This is Love ci sono amici, partner e amanti che condividono un rapporto monogamo o poliamoroso, alleati della comunità e chiunque condivida un concetto di famiglia slegato dalle obsolete imposizioni della società.

La campagna presenta la nuova collezione del marchio, un approccio reinventato al Pride.”This is Love” comprende abbigliamento, intimo e abbigliamento sportivo con i colori ispirati alla bandiera del Progress Pride. Ogni articolo include un’etichetta che rivela cosa rappresenta ogni colore della bandiera: nero per la bellezza; marrone per il potere; rosa per il sesso; arancio per la guarigione; giallo per la luce solare; ‘tan‘ per armonia; bianco per non binario; turchese per la magia; blu per la serenità.

La collezione Reimagined Heritage Underwear presenta fasce e tessuti con combinazioni vorticose di questi colori in nome dell’intersezionalità che esiste in tutto lo spettro LGBTQIA+.

La campagna This is love è stata catturata dal glorioso fotografo queer John Edmonds nello stile emotivo di un album fotografico, il cast della campagna include pionieri, intrattenitori e sostenitori LGBTQIA+. La campagna presenta il regista iconico John Waters e l’attrice Mink Stole, l’attrice Sasha Lane e Sergio Lane, i membri del team dell’organizzazione giovanile LGBTQ The Trevor Project, la musicista Snail Mail e la sua gente, la leggendaria sala da ballo House of Xtravaganza, l’hairstylist Holli Smith e il suo fidanzato Pony, l’attore Justice Smith e il suo fidanzato attore Nic Ashe e il collettivo artistico afrofuturistico TRIBE.

Il cast viene fotografato con i propri cari in momenti di condivisione affettiva, momenti privati ​​di intimità ed istanti giocosi della loro relazione. Non tradizionale, incondizionata, reale: questa è la famiglia attraverso la lente di Calvin Klein.

Calvin Klein è da sempre al fianco della comunità LGBTQIA+ fin dai tempi del suo omonimo fondatore.

In questi primi mesi del 2022, CK ha impegnato 400.000 dollari a sostegno delle ONG che lottano per l’uguaglianza, la difesa, la sicurezza e la giustizia LGBTQIA+.

Nella campagna sono presenti tre dipendenti di The Trevor Project, la più grande organizzazione mondiale di prevenzione del suicidio e intervento in caso di crisi per giovani lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Calvin Klein è un orgoglioso sostenitore e sponsor finanziario del lavoro salvavita di The Trevor Project, che include servizi essenziali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso telefono, messaggi di testo e chat, programmi di prevenzione del suicidio e altre risorse per i giovani LGBTQIA+, le loro famiglie, educatori e sostenitori.

Calvin Klein sostiene anche le iniziative di ILGA World come voce globale delle reti, delle comunità e dei movimenti LGBTQIA+ impegnati instancabilmente a plasmare un mondo in cui tutti possano vivere in sicurezza, equamente e liberamente.

Inoltre, per tutto il 2022 Calvin Klein continuerà a collaborare con il PFLAG National e il Transgender Law Center per supportare il loro lavoro fondamentale nel promuovere l’istruzione, la sicurezza, l’inclusione e la giustizia LGBTQIA+.

Calvin Klein Australia ha anche continuato la sua partnership con BlaQ Aboriginal Corporation nei suoi sforzi per rafforzare la visibilità della comunità LGBTQIA+ aborigena e delle isole dello Stretto di Torres.

Il sito della campagna This is love: https://www.calvinklein.it/pride

