Camp de Maci, la recensione: l’omofobia irrompe sugli schermi del Torino Film Festival

Il cinema rumeno è uno dei più apprezzati dalla critica internazionale (Mungiu, Porumboiu, Puiu) e di solito è esemplare per rigore e limpidezza etica. Abbiamo visto al 38° Torino Film Festival, per la prima volta interamente online e diretto da Stefano Francia di Celle (alla conferenza stampa di presentazione ha ringraziato il suo fidanzato) Camp de Maci – Poppy Field (Campo di papaveri), un dramma interessante ma un po’ legnoso sul tema dell’omofobia, interiorizzata e non.

Cristi (Conrad Mericoffer) è un poliziotto gay per nulla outed che si trova ad ospitare il suo amante parigino musulmano, Hadi (Radouan Leflahi). Al lavoro si trova impegnato a sedare una protesta di un gruppo di integralisti nazionalisti che ha interrotto la proiezione di un film lesbico e non se ne vuole andare dalla sala mentre giustamente gli spettatori reclamano la pellicola per la quale hanno pagato il biglietto. Qui Cristi riconosce un suo ex amante che gli fa delle avances ma lui reagisce bruscamente e lo ferisce al volto. Tenere mascherata la propria omosessualità sarà per Cristi sempre più difficile.