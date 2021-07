Cannes 2021, Jodie Foster Palma d’Oro alla Carriera mano nella mano con sua moglie Alexandra – foto e video

2 minuti di lettura

58enne leggenda di Hollywood, Jodie Foster è stata celebrata al Festival di Cannes con una più che meritata Palma d’Oro alla Carriera, 45 anni dopo l’esorsio sulla Croisette con Taxi Driver.

Sul red carpet del Festival l’attrice, vincitrice di due premi Oscar, 4 Golden Globe, 2 Bafta, si è presentata mano nella mano con l’amatissima Alexandra Hedison, attrice e fotografa sposato nell’aprile del 2014.

A consegnare la Palma Pedro Almodovar: “Sono passati 45 anni dalla Palma d’oro per Taxi Driver e con grande amore accetto l’onore di questo premio, sono fiera di far parte di questa comunità e vi ringrazio dal profondo del cuore“, ha detto Jodie, immancabilmente emozionata. “Fa del bene uscire di casa. Molti tra noi hanno passato un anno in una bolla, isolati e altri si sono confrontati con la sofferenza. Dopo un anno così vi è mancato il cinema? Non vi preoccupate che tra due ore saremo di nuovo in pigiama. È stato un anno di transizione, io l’ho passato con i film di Martin Scorsese, Akira Kurosawa, Lina Wertmueller, Hong Kar-Wai e del signor Presidente. Le sale erano chiuse ma il cinema continua; apprezzo l’evoluzione dell’arte che rinnova il nostro mestiere, l’energia che ci fa riscoprire la magia del cinema. Dopo tanti anni di mestiere è ancora una grande gioia“.

Madre di due figli, Foster ha fatto coming out nel 2013, dopo aver ricevuto un altro riconoscimento alla carriera, il Golden Globe. All’epoca, in diretta tv, dichiarò: «Ho già fatto coming out 1.000 anni fa, nell’età della pietra, in quei giorni molto pittoreschi, in cui una fragile ragazza si aprì agli amici fidati, alla famiglia e ai colleghi di lavoro, e poi a poco a poco e con orgoglio a tutti coloro che la conoscevano, a tutti quelli effettivamente incontrati». Jodie ringraziò l’ex compagna Cydney Bernard, definendola «la mia eroica co-genitrice, la mia ex-partner in amore, ma la giusta anima gemella nella vita».

Successivamente ha conosciuto, si è innamorata e ha sposato Alexandra Hedison.