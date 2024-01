Annette Bening in difesa della comunità trans: “Paura e ignoranza alimentate in modo spaventoso” – VIDEO

2 min. di lettura

Tra pochi giorni molto probabilmente candidata agli Oscar per la 5a volta in carriera grazie a Nyad, Annette Bening è tornata a difendere la comunità trans. Madre di Stephen Ira, 32enne che si identifica come uomo trans dall’età di 14 anni, la 64enne attrice statunitense ha preso parte al talk show The View, criticando aspramente i repubblicani che mai come in questo momento stanno seminando odio nei confronti delle persone trans e della comunità queer.

“Con il passare del tempo, soprattutto in questo momento con quello che sta accadendo, sfortunatamente nel processo politico le persone trans vengono utilizzate, la paura e l’ignoranza vengono alimentate contro le persone trans nel modo più spaventoso”. “È così ingiusto e mi sento molto, molto coinvolta a riguardo.”

Bening ha poi aggiunto: “Sono democratica, abbiamo bisogno di un forte partito repubblicano. Abbiamo bisogno di un’opposizione forte, ma non abbiamo bisogno che le persone alimentino la paura”.

Annette, da oltre 30 anni moglie di Warren Beatty, ha poi parlato di suo figlio Stephen: “All’inizio mi sentivo molto protettiva nei confronti della sua privacy perché sai, era il figlio di questi due personaggi famosi”. “Sentivo che fosse un suo diritto dire quello che voleva dire, pubblicamente o no”,

Bening si è augurata che tutti gli americani, repubblicani in testa, possano prima o poi entrare in contatto con la comunità trans, in modo da aprire gli occhi.

“Potrebbe essere qualcuno che non conoscete, che lavora al supermercato, o il vostro medico o il vostro insegnante. Qualcuno nella vostra vita che è proprio come voi, che sembra essere trans. Se siete ancora più fortunati, qualcuno nella vostra famiglia, perché solo in quel modo capirete davvero che non dobbiamo giudicare. Dobbiamo amare e comprendere”.

Fino ad oggi Annette Bening è stata candidata agli Oscar nel 1991 per Rischiose abitudini, nel 2000 con American Beauty, nel 2005 per La diva Julia – Being Julia e nel 2011 per I ragazzi stanno bene, in cui interpretò una mamma lesbica al fianco di Julianne Moore.

Nella notte Donald Trump ha stravinto le primarie repubblicane in Iowa, confermando i sondaggi della vigilia. Sarà il tycoon a sfidare nuovamente Joe Biden il prossimo novembre. Dovesse tornare alla Casa Bianca, l’ex presidente ha già annunciato norme transfobiche a livello nazionale.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.