Cara Delevingne e Shailene Woodley saranno amanti nel biopic su Patricia Highsmith

Deceduta nel 1995, Patricia Highsmith è ancora oggi considerata la regina della letteratura thriller. Dai suoi innumerevoli romanzi sono stati tratti una ventina di film, alcuni dei quali tra i più grandi classici del cinema classico e contemporaneo, come L’altro uomo (1951) di Alfred Hitchcock, Il talento di Mr. Ripley (1999) di Anthony Minghella e Carol (2015) di Todd Haynes.

La vita di Patricia Highsmith, recentemente “fotografata” in un doc presentato al Lovers di Torino, diverrà ora biopic cinematografico. The Murderous Miss Highsmith il titolo del film, che seguirà l’inizio della sua carriera, poco prima che scrivesse il famoso romanzo Il talento di mister Ripley. Secondo quanto riportato da Deadline, il biopic racconterà anche la vita privata di Highsmith, dichiaratamente lesbica, nonché un suo grande amore.

Shailene Woodley interpreterà la scrittrice mentre Cara Delevingne e Noémie Merlant, volto di Ritratto della giovane in fiamme, saranno due delle sue più celebri amanti. Curiosamente, il biopic sarà girato come un horror, mostrando l’interesse di Highsmith per gli omicidi violenti.

Alexandra Pechman dirigerà il film, con Christine Vachon e Gabriel Mayers produttori. Via alle riprese in autunno, in Italia. Nel corso della propria carriera Highsmith venne soprannominata “la poetessa dell’apprensione”, a causa proprio dei suoi romanzi che mettevono in discussione identità e moralità.

Ex modella, Delevingne ha recitato al cinema in film come Paper Towns (2015), Suicide Squad (2016) e Valerian and the City of a Thousand Planets (2017). In tv ha preso parte alla poco fortunata serie fantasy di Prime Video Carnival Row (2019-2023), per poi farsi vedere nella seconda stagione di Only Murders in the Building (2022). Poche settimane fa è stata ingaggiata da Ryan Murphy per prendere parte ad American Horror Story 12, Delicate, basata sul romanzo di prossima uscita di Danielle Valetine, Delicate Condition.

Woodley, invece, si è fatta conoscere grazie a Divergent, The Secret Life of an American Teenager e Big Little Lies.

