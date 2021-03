Cara Delevingne: “Ero omofoba e pensai al suicidio prima del coming out”

2 minuti di lettura

“Sono cresciuta in un contesto famigliare all’antica. Non conoscevo alcuna persona omosessuale”. Una Cara Delevingne inedita quella intervenuta in Goop, il podcast condotto da Gwyneth Paltrow. L’attrice e modella, che a giugno 2020 ha rivelato a Variety di essere pansessuale, ha infatti raccontato alla collega di non essere sempre stata così larga di orizzonti, come oggi si definisce. Prima di comprendere il concetto stesso di orientamento sessuale, Cara Delevingne era convinta che non ci fossero altre strade se non quella dell’eterosessualità, anche nella sua vita:

Non sapevo che fosse una realtà, così come non sapevo del fatto di essere omofoba. L’idea di stare con un partner dello stesso sesso? Provavo disgusto dentro di me. Ero tipo, “Oh, mio Dio, non lo farei mai, è disgustoso”.

Quando, tuttavia, l’artista britannica ha iniziato a provare una forte attrazione anche nei riguardi delle ragazze, la sua inflessibilità ha ceduto il passo al dubbio, nonché ai timori e ai preconcetti. Tale lo sconforto, alimentato da una professione che richiede una certa rigidità nelle azioni e nelle routine quotidiane, che Cara Delevingne non ha nascosto nell’intervista di aver avuto pensieri suicidi quando era più giovane:

Ero così infelice, non stavo seguendo la mia verità, soprattutto nel mio lavoro da modella. Tutta quella storia di dover rientrare in una casella. Sono una persona androgina. Amo essere una donna, vestirmi e fare tutto questo, ma amo anche essere un uomo ruvido e capriccioso.

Il coming out come donna non eterosessuale ha rappresentato per Cara Delevingne l’abbandono definitivo dei pregiudizi e una forte presa di consapevolezza della propria natura. Prima di identificarsi come pansessuale, l’attrice e supermodella si era definita bisessuale nel 2015.

Tra le sue più note storie d’amore, oggetto di gossip e pettegolezzi sui tabloid, ricordiamo quelle con Annie Clark (la musicista St. Vincent) e con Ashely Benson, terminata a maggio scorso, causando non poco dolore a tutti i sostenitori della coppia. Attualmente si dichiara single.