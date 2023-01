Carl Nassib, il giocatore di football americano fa coppia con il nuotatore olimpico Søren Dahl

0:00 Ascolta l'articolo

29enne giocatore di football americano dei Tampa Bay Buccaneers, Carl Nassib è stato il primo giocatore in attività della NFL a rendere pubblica la propria omosessualità. Nel giugno del 2021 Nassib ha fatto coming out e donato 100.000 dollari a The Trevor Project, organizzazione dedicata ai giovani LGBTQ in difficoltà, mentre un anno fa i Raiders, prima di svincolarlo, hanno donato altri 100.000 euro alla medesima organizzazione.

Ebbene dopo mesi di rumor Nassib ha ufficializzato la propria storia d’amore con Søren Dahl, 29enne nuotatore danese che ha gareggiato nella staffetta 4 × 200 metri stile libero maschile alle Olimpiadi estive del 2016. Dahl ha studiato alla North Carolina State University e ha vinto due titoli NCAA nei campionati di nuoto e tuffi maschili della divisione I della NCAA 2016 e 2017.

Nel 2018 si è trasferito a Fort Worth, in Texas, dove ha conseguito il master in comunicazione strategica presso la Texas Christian University (TCU). Si è laureato nel 2020 e poco dopo si è trasferito a New York. Su TikTok ha denunciato un suo ex allenatore, che gli disse che “non sarebbe mai diventato un buon nuotatore” se fosse stato apertamente gay. Søren non gli ha dato retta, ha fatto coming out ed è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Rio.

E ora è felicemente fidanzato con il gigantesco Carl Nassib.

