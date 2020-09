Catfish e brutti appuntamenti: come difendersi dai ‘falsi profili’ delle app di incontri

Un ragazzo su Reddit ha raccontato la sua brutta esperienza con una app di incontri, a causa della pratica Catfish. Ma chi è abituato a utilizzare questi strumenti, sa che ci sono degli svantaggi quando si pianifica una conoscenza in questo modo, poiché il primo contatto con una persona si realizza tramite un semplice messaggio, una visita al profilo o un tap. Questo ragazzo, di origini canadesi ma che non ha voluto dare il nome, ha spiegato di aver scaricato Grindr per conoscere nuovi ragazzi con un fine preciso: perdere la sua verginità.

Nel giro di poche ore aveva trovato un coetaneo. Qualche messaggio, due foto, e si organizza l’incontro per un rapporto. Sembrava carino e disponibile, perché non prendere la palla al balzo? Purtroppo però, quando si organizza un incontro del genere, non ci si può fermare a due foto. Non si deve pianificare un appuntamento nel giro di pochi minuti. Ma soprattutto, non si può essere ingenui, anche se la voglia di avere un rapporto è tanta.

L’incontro che non si aspettava

Il ragazzo, infatti, è andato all’indirizzo indicato dal contatto di Grindr, ma una volta arrivato all’abitazione si è trovato davanti una persona completamente diversa dalle due foto che aveva visto in chat. Ecco il catsfish. Utilizzare foto e l’identità di un’altra persona. Nonostante il contatto avesse mentito sulla sua identità, ha comunque deciso di entrare in casa, dove hanno iniziato a baciarsi prima di passare ai preliminari più spinti e infine al sesso, la sua prima volta. E senza che lo volesse realmente. Ma a circa metà del rapporto, il ragazzo conosciuto sulla app ha tolto il preservativo, proseguendo senza protezioni. Una volta concluso, il ragazzo se n’è andato, vergognandosi di quanto aveva appena fatto.