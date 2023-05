Cher, la diva stregata dalla luna

0:00 Ascolta l'articolo

L’icona è quella figura che appena compare sullo schermo tutti la riconoscono. Quel nome che porta con sé un immaginario fisso nella memoria e inscalfibile nel tempo. È quella star che ha cambiato le carte in tavola, lasciato l’impronta come poche altre, e aperto la strada per chi è arrivato dopo. Ogni generazione ha una sua icona, ogni icona lascia il segno a modo suo. Dalla musica al cinema fino alla televisione, cerchiamo di riscoprirle e celebrarle di nuovo. Tra passato e presente.

C’era una volta una ragazza dalla chioma nero corvino e un timbro di voce così potente da farsi riconoscere a distanza di secoli.

Nei primi anni sessanta, Cherilyn Sarkisian era solo un’adolescente cresciuta a El Cientro in California, con una madre che sognava le luci della ribalta nonostante pochi quattrini e tanti sogni.

Quando a sedici anni incontra il cantante Salvatore Bono in un bar di Los Angeles, la sua vita cambia per sempre: non solo vanno a convivere, ma lo segue presso i Gold Star Studios, dove un giorno si ritrova a sostituire una corista e attira l’attenzione del produttore Phil Spector.

Cher e Bono sono un duo inseparabile nella vita e davanti riflettori, tanto che negli anni ’70 sono i volti di “Sonny and Cher Comedy Hour” che porta a casa ben 12 nominations agli Emmy.

Rimane nella top 10 dei programmi più visti fino al 1974, quando il loro matrimonio giunge al capolinea e Cher inizia un nuovo capitolo. Ma non prima di portarsi a casa il suo primo Golden Globe.

Se quando canta si trasforma in una super diva, sul grande schermo racconta donne qualunque, tutte diverse e universali tra loro: è una lesbica dell’Oklahoma, una strega di Eastwick insieme a Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon, l’avvocato Kathleen Riley, e la mamma sirena di Winona Ryder e Christina Ricci.

Una notte nel 1987 è anche una donna italiana stregata dalla luna che vince il suo primo Oscar come miglior attrice.

Quando nel 1998 l’ex marito Sonny muore in un incidente, ha bisogno di credere che ci sia ancora vita dopo l’amore. Così nonostante quella voce che le dice di non essere forte abbastanza, genera un inno che restaura ogni cuore spezzato e venticinque anni dopo fa ancora ballare chiunque.

Negli anni Duemila Jack di Will e Grace la scambia per una drag queen, balla il burlesque insieme a Christina Aguilera, ed è la mamma di Meryl Streep nel sequel di Mamma Mia anche se si portano solo qualche anno di differenza.

Ma per Cher invecchiare non è un problema, al contrario, continua a divertirsi ancora di più tra parrucche favolose e glitter sui capezzoli. Quando le dicono che sta esagerando troppo con la chirurgia plastica, mette in chiaro: “Se voglio mettermi le tette sulla schiena, sono solo affari miei”.

Quando nel 2009 suo figlio fa coming out come transgender lo supporta a braccia aperte davanti tutto il mondo, ma lo faceva anche quindici anni prima.

“Se qualcuno ti dicesse che non puoi più essere eterosessuale, non saresti in grado di farlo” dichiarava nel 1998 sulla televisione nazionale “Tu sei chi sei. E dobbiamo permettere alle persone di essere chi sono con onestà. Sarebbe la cosa più facile del mondo non essere gay, chi non lo sceglierebbe? Ma se questo è quello che sei, se questo è quello che senti, come possiamo ignorarlo e come possiamo perseguitare le persone per essere sé stesse?”



Diva, antidiva, fedele alleata LGBTQIA+ quando non andava di moda, Cher è ancora quell’icona che ci ricorda di essere protagoniste della nostra storia, confermando che una donna non ha bisogno di un uomo per vivere una carriera incredibile.

Oggi come nel 1996, può ancora rispondere: I’m a rich man.

