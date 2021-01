Chi è Antonino Spinalbese? Le sexy foto social del nuovo fidanzato di Belen (forse incinta)

25enne hairstylist per Aldo Coppola in Corso Garibaldi a Milano, il bel Antonino Spinalbese è da mesi la nuova fiamma di Belen Rodriguez, che ha così dimenticato gli storici ex Stefano De Martino e Andrea Iannone. Proprio al motociclista somiglia incredibilmente Spinalbese, che a detta di Novella 2000 potrebbe presto diventare padre del secondogenito della showgirl argentina.

Belen, secondo il tabloid, sarebbe incinta di 3 mesi. Conferme e/o smentite al momento non sono ancora arrivate, per un amore che sarebbe scoppiato a Ibiza. Antonino si sarebbe presentato in casa Rodriguez per farle i capelli, scrive Novella 2000. Ed è stato colpo di fulmine. Da allora inseparabili, dopo un mese avrebbero concepito il potenziale nascituro. Fake news o verità? Nel dubbio, che ve ne pare del nuovo fidanzato di Belen?

Foto social Instagram