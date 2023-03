Chris Appleton conferma la storia d’amore con Lukas Gage: “Sono molto innamorato” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo settimane di rumor, l’ufficialità. Lukas Gage, 27enne attore americano da poco tornato in tv grazie alla 4a stagione di You, con scena di pissing con un uomo presto diventata virale, è ufficialmente fidanzato con Chris Appleton. L’attore visto anche in Euphoria, Love, Victor, Gossip Girl, Queer as Folk e soprattutto The White Lotus, con un’iconica scena di rimming girata insieme a Murray Bartlett, fa coppia con il 38enne hairstylist di Kim Kardashian.

A darne notizia proprio Appleton, apparso al The Drew Barrymore Show. “C’è qualcuno nella tua vita di cui dovremmo sapere?“, ha chiesto l’attrice, con Chris, suo grande amico, che si è così sbottonato.

“In realtà, sì. Ascolta, sono molto felice. Molto innamorato e mi sento molto grato di poter condividere il mio tempo con qualcuno di molto speciale. L’amore è una cosa davvero speciale, e penso che incontrare qualcuno con cui ti connetti sia davvero, davvero importante“.

“Tu sei un essere umano straordinario”, ha risposto Drew Barrymore. “Non riesco a pensare a nessuno che meriti più di te la felicità“.

Chris e Lukas si sono concessi una vacanza di coppia in Messico, a inizio mese, pubblicando scatti Instagram presto diventati virali. Gage non ha mai fatto pubblicamente coming out, per quanto da tempo si rumoreggiasse sulla sua vita privata. Solo pochi giorni fa, via New York Times, Gage ha ribadito di voler parlare del proprio orientamento sessuale solo quando si sentirà pronto.

“Un agente che mi ha abbandonato mi disse, ‘Smettila di tingerti i capelli, smettila di indossare vestiti strani e scegli una corsia: gay, bisessuale o etero. Sei troppo confuso”“, ha confessato Lukas. “Capisco la rappresentazione e le voci che devono essere ascoltate, ma non voglio fare nulla di comune accordo se non per conto mio. Lasciamelo fare quando mi sentirò pronto. E parliamo di recitazione. Sento che tutti dovrebbero avere l’opportunità di interpretare chiunque vogliano“. Bocca cucita, infine, sul suo rapporto con Chris. “Se vogliono pensare che stiamo insieme, possono farlo”. “Sono un libro piuttosto aperto sulla maggior parte delle cose della mia vita, ma ho un problema con il fatto che tutti sentano il bisogno di conoscere gli affari di tutti, nulla è più sacro di questo“.

Poi è arrivato Appleton, al cospetto di Drew Barrymore.

