Lukas Gage di The White Lotus e Chris Appleton sono una coppia?

27enne attore americano, Lukas Cage è da poco tornato in tv grazie alla 4a stagione di You, su Netflix, con scena di pissing con un uomo presto diventata virale.

Gage si è visto negli anni anche in Euphoria, Love, Victor, Gossip Girl, Queer as Folk e soprattutto The White Lotus, con un’iconica scena di rimming girata insieme a Murray Bartlett. Pur non avendo mai pubblicamente fatto coming out, da tempo si rumoreggia sull’orientamento sessuale dell’attore, ora in vacanza al The St. Regis Punta Mita Resort, in Messico, insieme al bel 38enne Chris Appleton, hairstylist di Kim Kardashian.

Apriti cielo. Tanto è bastato per far esplodere i social con supposizioni di ogni tipo. Sia Lukas che Chris hanno pubblicato scatti dalla paradisiaca vacanza, facendo immaginare chissà quale amore fino ad oggi taciuto. Gage ha scritto “la mejor” sotto le sue foto, mentre Appleton ha aggiunto “Joyride“. L’attore di White Lotus ha nel frattempo commentato con un “buenos” il post di Chris, mentre Chris ha scritto “Stud” sotto quello di Luke. I due hanno poi proseguito, con Appleton che ha chiesto a Gage di “mangiarlo” e quest’ultimo che ha reagito con un’emoticon che sbava.

Fonti hanno confermato a JustJared.com che i due starebbero uscendo insieme. Tantissimi i commenti ricevuti dai presunti piccioncini. Maude Apatow di Euphoria ha pubblicato una emoji con gli occhi a cuore, mentre Detox di RuPaul’s Drag Race ha semplicemente scritto “I miei due papà”.

Negli ultimi due anni qualcuno sui social si è indispettito nei confronti di Lukas, sempre più chiamato ad interpretare personaggi queer pur non avendo mai identificato pubblicamente il proprio orientamento sessuale.

L’attore una volta ha risposto a un critico, cinguettando “non conosci il mio alfabeto”.

