Chromatica rilancia Lady Gaga: 12 anni di numeri e record targati Stefani Germanotta

Lady Gaga detiene il record come artista debuttante con il tour di maggior successo commerciale della storia: il suo Monster Ball Tour incassò infatti 227.400.000 dollari in 203 date, con circa 2,5 milioni di spettatori. I suoi tour hanno ad incassato quasi 600 milioni di dollari. Se The Fame e The Fame Monster hanno complessivamente venduto oltre quindici milioni di copie in tutto il mondo, con Born This Way riuscì a vendere due milioni di copie nella prima settimana nel mondo, con 1.108.000 copie al debutto nel solo mercato statunitense. Artpop, uscito nel 2013, non riuscì a ripetere l’exploit dei predecessori, arrivando ai 2 milioni e mezzo di copie vendute, mentre con Joanne, uscito nel 2016, Gaga conquistò la vetta Billboard per la quarta volta consecutiva, ma anche in questo caso l’album non sbancò rispetto ai primi progetti, vendendo meno di un milione e mezzo di copie worldwide. Nel 2018, come detto, è stata la volta di A Star is Born, colonna sonora da lei trainata al fianco di Bradley Cooper, acclamata, premiatissima e in grado di vendere oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 2014 la Germanotta ha infine affiancato Tony Bennett in Cheek to Cheek, ribadendo la propria eccezionale poliedricità vocale, mentre ora torna ad un’era smaccatamente pop e dance con questo Chromatica, inizialmente annunciato per il 10 aprile ma rinviato causa Coronavirus a domani, 29 maggio 2020, quando tutti i suoi brani saranno finalmente realtà dopo i primi singoli Stupid Love e Rain on Me, realizzato in collaborazione con Ariana Grande. Nell’attesa, Gaga ha diffuso un altro inedito, Sour Candy!