Chiamatela Billie 007 Eilish

Dopo speculazioni e rumors a dir poco visionari dei Beyhive, sicuri di codificare indizi nascosti lasciati da Beyoncè sulla sua partecipazione alla colonna sonora del nuovo James Bond ‘No Time to die’ (tutta colpa di una foto postata dal suo profilo Instagram che la ritrae bere un Martini ai Golden Globes senza mani), ora la verità è venuta a galla. Beyoncè è un pò una cafona.

Tralasciando questo dettaglio, è diventato ufficiale che il tema della leggendaria serie sarà cantato dall’appena diciottenne Billie Eilish che diventa così l’artista più giovane a firmare una canzone per 007 (primato raggiunto fino ad ora solo da Sam Smith a 23 anni con ‘Writing’s on the wall’ che gli garantì anche un Oscar).

‘Un sogno che diventa realtà’, così dichiara su Twitter il fratello Finneas, produttore di Billie Eilish, e considerando le sue doti da Re Mida delle charts ci si aspetta anche un buon posizionamento nella classifica UK, cosa non facile e riuscita solo da Sam Smith e Adele. Sapendo tutto questo ora possiamo dormire sereni? Probabile.

In No Time To Die di Cary Joji Fukunaga, dal 9 aprile in sala, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.