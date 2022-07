Claudio Sona: “Non mi vogliono al GF Vip perché sono un gay un po’ diverso dagli stereotipi tv”

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Ogni anno, tra giugno e settembre, Claudio Sona torna a tuonare contro Mediaset, causa provini scartati e reality sfuggiti. 12 mesi fa, via RTL 102.5, disse di voler fare il GF Vip, se non fosse che “non credo cerchino il gay macchietta. Viste le precedenti edizioni penso cerchino personaggi più allegorici”, disse un tempo il primo storico tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne. Nel 2018 fu Davide Maggio, un tempo suo manager, a puntare il dito contro il reality di Canale 5, sostenendo che “Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le pailettes non entra”.

Negli ultimi giorni, con il GF Vip 7 pronto a tornare a settembre, Sona è tornato a suonare il medesimo disco.

“Credo di avere una storia poco drammatica“, ha confessato alla pagina social ThePipol. “Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo””. “Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta”. L’imprenditore veronese è poi tornato a definirsi un “omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in tv”. “Sono molto sulle mie, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere”.

Come già accaduto lo scorso anno, con queste parole Sona ha calamitato critiche e sfottò. Intercettato da IlFattoQuotidiano, ha provato a metterci una pezza, spiegando meglio il concetto: “Mi sono espresso con troppa sintesi perché il discorso è generale e non riguarda solo i gay: mi sembra che ormai, soprattutto nei reality, tendano a prendere personaggi costantemente sopra le righe o addirittura studiati a tavolino”. “Non voglio insegnare il mestiere a nessuno ma perché puntare sempre su drammi o storie forti? C’è anche la normalità nella vita: io una storia drammatica non ce l’ho e non sarei nemmeno capace di inventarmela pur di stare al centro dell’attenzione. Vivo gli alti e bassi come tutti, ho una storia con il mio compagno Nick che dura da due anni, litighiamo e ci amiamo come tutti: non è detto una coppia gay debba per forza rispondere ai cliché imposti da altri”.

Dimenticato Mario Serpa, suo corteggiatore a Uomini e Donne presto lasciato, Sona fa coppia da anni con il personal trainer Nicholas Cornia. Sempre al FattoQuotidiano Mario ha rivelato di aver fatto dei provini da reality, ma nessuno è andato a segno. “Ho fatto il casting per il Grande Fratello Vip, la prima edizione di Signorini, e non mi hanno preso, idem per l’Isola dei famosi. In entrambi i casi non è andata bene ma non ne ho fatto un dramma. Mi manca il carattere? Non credo, anzi, sono diplomatico ma ho un caratteraccio e sono capace di sfuriate epiche. Se mi chiamassero per La talpa, che ha le sfumature di un game, ci andrei volentieri”.

Nell’attesa del ritorno della Talpa, la domanda sorge spontanea. Tornerà mai in onda il trono gay di Uomini e Donne?

© Riproduzione Riservata