Claudio Sona e il Gf Vip: “Lo farei, ma credo cerchino il gay macchietta”

5 anni dopo il suo primo, storico trono di Uomini e donne, il primo dichiaratamente gay del programma, Claudio Sona è felicemente fidanzato con Nicholas Cornia. Intervistato da Francesco Fredella per Rtl 102.5, Sona ha rivendicato con orgoglio la sua partecipazione al programma di Canale 5, che si concluse con la scelta di Mario Serpa, poi lasciato dopo pochi mesi.

Rifarei quell’esperienza, la ricordo sempre con affetto. Non voglio essere presuntuoso, ma credo di avere cambiato anche l’opinione della gente. Prima era molto scettico, poi in molti si sono complimentati. Ci sono persone più o meno sincere, come è sempre stato. Uomini e Donne, però, è verissimo: non ci sono copioni, si va lì per cercare una persona e basta.

Claudio ha provato anche a spiegare come mai la tv nazionale gli abbia chiuso le porte in faccia, negli ultimi 5 anni, dopo il boom di popolarità e di ascolti del suo trono. Eppure ogni anno, puntualmente, si fa il suo nome come possibile concorrenti da reality, tra Isole dei Famosi e GF. Ma Sona, alla fine, viene sempre scartato. Perché?

In realtà non so nemmeno io il perché di questa situazione. Negli anni ho fatto diversi casting per altri reality e programmi. Alcuni non li ho accettati di mia volontà, altri invece non sono andati a buon fine. Forse bisognerebbe sempre seguire l’onda del gossip, ma sottrae tanto tempo alla vita privata. Accetterei volentieri il Grande Fratello, senza dubbio. Tuttavia, viste le precedenti edizioni credo cerchino personaggi più allegorici. Traduco: il gay deve essere ‘macchietta’. Si cerca qualcuno che rompa gli schemi, che spezzi la normalità. Nella casa mi farebbe paura la reclusione forzata per tanti giorni, lontano dai miei affetti, e la consapevolezza di essere ripreso 24 ore su 24.

Questo vuol dire che difficilmente vedremo Sona al GF Vip, tra due settimane, ma Claudio, dovesse entrare in qualità di concorrente, ha le idee chiare su chi non vorrebbe trovare all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Sicuramente qualche ex, non sarebbe sicuramente un bel momento, però qualcosa da dirgli l’avrei. Ho diversi ex, cioè non tantissimi, però ce ne sono due/tre che hanno cercato in certi momenti di mettermi i bastoni tra le ruote“. A qualcuno saranno fischiate le orecchie?