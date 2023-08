Conrad Ricamora di Le Regole del Delitto Perfetto ha sposato l’amato Peter Wesley Jensen, le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

44enne attore californiano diventato famoso grazie al ruolo di Oliver Hampton in How To Get Away With Murder, Conrad Ricamora ha sposato il compagno Peter Wesley Jensen. Ad annunciare le nozze lo stesso Conrad, via social, con uno splendido abbraccio social al neo marito.

“Felicemente vi introduco i Ricamora-Jensen. Sono successe molte cose fantastiche nelle ultime settimane, ma questo è il momento clou della mia vita“, ha scritto Ricamora, travolto dall’affetto dei fan. I due innamorati si sono sposati nel municipio di New York. Tra i tanti che si sono complimentati con la coppia anche i colleghi attori Joel Kim Booster, Scully James e Bowen Yang.

Intervistato da Good Morning America, Conrad ha rivelato che le nozze con Wesley hanno ispirato il suo attuale ruolo di Ninoy Aquino a Broadway in Here Lies Love.

“Ha ispirato la mia performance perché faccio questo spettacolo da 11 anni ormai, e interpretare Ninoy Aquino, che ha rinunciato a tutta la sua vita e alla sua famiglia per lottare per la libertà, significa un po’ di più quando hai una tua famiglia, la tua persona al tuo fianco. Sapere cosa ha sacrificato rende la mia performance molto più profonda”.

Canadese di origini filippine, Ricamora ha a lungo interpretato musical nell’Off Broadway e a Broadway. Here Lies Love nel 2013 lo ha portato ad ottenere una candidatura al Theatre World Award e al Lucille Lortel Award come miglior attore non protagonista in un musical. Nel 2015 ha esordito a Broadway con il musical The King and I con Kelli O’Hara, Ken Watanabe e Ruthie Ann Miles. La svolta nel 2016, quando è entrato nel cast regolare (dopo essere stato personaggio ricorrente) nella serie TV Le regole del delitto perfetto, come compagno di Connor Walsh, interpretato da Jack Falahee. Nel 2022 si è visto anche in un lungometraggio grazie a Fire Island di Andrew Ahn, mentre dal 2021 al 2023 ha preso parte anche a The Resident. Prossimamente sarà Rory, protagonista della serie How to Die Alone. Nell’attesa, auguri agli sposi!

