Da Blanco a Justin Bieber, è balaclava mania

Accessorio cool della stagione invernale è il balaclava, o più comunemente chiamato passamontagna. Tutti lo indossano tanto da diventare la nuova mania. La sua funzione principale è quella di proteggere la testa dal freddo pungente, ma come sempre nel fashion il sospetto è che si tratti di un vezzo estetico.

Il nome deriva dalla città di Balaklava, dove le truppe inglesi furono sconfitte durante la Guerra in Crimea. Oggi questo accessorio assume un significato completamente diverso e diventa il trend degli inverni planetari.

Lo avevamo già visto su alcune passerelle passate, ma non aveva mai avuto una risonanza mediata così importante. Era apparso sulle passerelle di Raf Simons, poi da Demna Gvasalia nelle prime collezioni per Vetements.

È stato ripreso poi da Gucci, da MiuMiu, da Tod’s e lo abbiamo visto anche nello show spring-summer 2022 di Louis Vuitton. Impossibile poi dimenticare il Met Gala del 2021 dove Kim Kardashian è arriva vestita con una tuta completamente nera che le copriva ogni centimetro di corpo.

Non possiamo dimenticare nemmeno la performance, quella stessa notte, di Justin Bieber, che aveva deciso di indossare un total look denim con balaclava nero.

Sembra dunque che la direzione intrapresa sia quella di avere un filtro tra noi e la realtà, che possiamo vedere solo tramite due buchi per gli occhi. E così noi possiamo vedere il mondo, ma il mondo non può vedere noi. Non è in grado di riconoscerci.

Mille versioni: alcune più calde, altre meno. Alcune dai colori pop, altre dalle nuance scure. Fatto sta che piattaforme come Depop hanno registrato un aumento del 145% per le ricerche “balaclava” e Lyst ha aumentato le visualizzazioni del prodotto del 18%.

Una vera mania che ha conquistato proprio tutti: dalle vecchie generazioni fino alle nuovissime di TikTok.

Kanye West ne ha indossato uno mentre attendeva lo show haute couture di Schiaparelli a Parigi assieme alla ex fiamma Julia Fox. Sik-K lo ha indossato al front row di sfilata di Kenzo fall-winter 22/23, sempre a Parigi. ASAP Rocky, che sta aspettando il primo figlio da Rihanna, ne ha indossato uno incorporato in una felpa zip con dettagli piumati.

Il top model Peter Dupont ne ha invece indossato uno della designer Lirika Matoshi in lana con dettagli piumati colorati. Anche il content creator Marvin Lobodda lo sceglie per le sua apparizioni in pubblico e sui contenuti social. Così come l’artista del momento Blanco che ne indossa uno color arancio, foto che ha fatto impazzire il web. Da Instagram e dalle ricerche di Google approdiamo a TikTok, dove i giovani creator realizzano i loro contenuti virali indossando balaclava pop e colorati.

Come ad esempio Boggi, creator con 8 milioni di followers, che ne sceglie uno rosa confetto con le orecchie da orso. Sul social cinese sono esplosi anche veri e propri tutorial su come realizzare un balaclava con una semplice sciarpa. Ma anche come realizzarlo direttamente all’uncinetto. Re di questo trend è sicuramente il Tiktoker Henri Purnell, vero mago del crochet. Infatti con questa tecnica realizza maglioni, case per AirPods, ma anche fiori per decorare casa.

