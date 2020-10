Dash e Lily, trailer italiano della nuova serie natalizia Netflix LGBT-inclusive

Arriverà il 10 novembre su Netflix Dash e Lily, romantic comedy natalizia tratta dal bestseller del New York Times “Come si scrive ti amo” di Rachel Cohn e David Levithan.

Protagonista Dash, interpretato da Austin Abrams, ragazzo scontroso e solitario che alla compagnia delle persone preferisce quella dei libri. Tra gli scaffali della sua libreria preferita trova una moleskine rossa, lasciata da una misteriosa ragazza che gli lancia una sfida. Lily, interpretata da Midori Frances, si prepara ad affrontare il Natale più triste della sua vita. Per distrarsi un pò scrive alcuni indizi sulla sua agendina rossa e la lascia tra gli scaffali di una libreria, sperando che a trovarla sia il ragazzo giusto.

Dal primo trailer ufficiale possiamo vedere anche la presenza di personaggi dichiaratamente queer, in particolare il fratello di Lily, Langston, interpretato da Troy Iwata, fidanzato con Diego Guevara. Festività LGBT in ambito televisivo, quelle in arrivo, grazie anche al primo film natalizio gay di Hallmark con Jonathan Bennett di Mean Girls mattatore, senza dimenticare The Christmas Setup, primo storico film gay di Lifetime con “la Tata” Fran Drescher nel cast.