David Banda, il figlio calciatore di Madonna sfila per casa con abito lungo di seta: “È così liberatorio!” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Madonna ha provato ad insegnare ai genitori di tutto il mondo come supportare l’espressione di sé dei propri figli con un fantastico video di suo figlio David Banda, 15enne calciatore della Juventus Academy a Los Angeles.

Via Instagram la popstar ha condiviso un video in cui David sfila sulle note di “The Power” degli Snap!, indossando un abito lungo di seta firmato Mae Couture.

“Mi piace indossarlo in modo discreto, è così liberatorio, capisci cosa intendo?”, dice il 15enne, elegantissimo e sicuro di sè nella lunga falcata, con sua madre che ha commentato il video con un definitivo “La fiducia è tutto“. Pochi secondi per abbattere lo stereotipo del calciatore macho, per cancellare il concetto di genere nel vestiario di tutti i giorni.

Tra lavoro, vita e maternità, nel 2019 dalle pagine di British Vogue Madonna parlava così di David: “Quello che ha più di ogni altra cosa è concentrazione e determinazione. Sono abbastanza sicura che l’abbia preso da me. È il figlio con cui ho più in comune. Sento che mi capisce; ha più di tutti gli altri il mio DNA”.