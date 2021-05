DDL Zan, Noemi: “Non ci sono vite di serie B, è una legge che ci educa a considerarci tutti uguali”

2 minuti di lettura

Intervistata da Carlo Moretti de LaRepubblica, Noemi è tornata a chiedere a gran voce l’approvazione del DDL Zan, ancora fermo al Senato dinanzi all’ostruzionismo leghista. 5 anni fa cantante romana comparse sul palco del Festival di Sanremo con un nastrino arcobaleno. All’epoca ancora si discuteva delle unioni civili, poi pochi mesi dopo approvate. Fu Noemi a fare da apripista, perché a seguire diversi colleghi cantarono con un nastrino rainbow sul palco, in diretta Rai. 5 anni dopo Veronica Scopelliti, questo il suo vero nome, è di nuovo al nostro finaco.

Il mio è un impegno che parte da lontano, per arrivare a più persone possibile. Mi sembra importante discuterne, perchè questo argomento non passi sotto silenzio. Si punta a difendere delle minoranze equiparando anche l’omotransfobia alle violenze che si realizzano contro la persona. E non è soltanto questo, si parla anche di violenza contro le donne, contro i portatori di handicap. Vedo questa legge come un modo in più per difendere le persone e darci la possibilità di diffondere l’educazione nella società nei confronti delle minoranze. Mi viene in mente quanto fatto con l’introduzione del reato di stalking: fino a 5 anni fa non c’era nel codice penale, oggi molte donne hanno trovato un importante strumento di difesa. La legge Zan mette un accento sui pericoli della violenza verbale e fisica ed educa contro l’istigazione in un mondo molto violento, a cominciare dai social. Non so fare previsioni su come potrà andare ma auspico che si arrivi ad un accordo perché è importante a livello sociale sulla vita degli italiani. Penso che sia un buon inizio, le divisioni sono naturali intorno a un tema caldo in cui si confrontano e si scontrano realtà diverse. Al di là delle minoranze e maggioranze è bene che si dia ascolto e attenzione a una realtà in cui tante persone subiscono violenza ogni giorno. Una legge che possa educare a considerarci tutti uguali, perché non ci sono vite di serie B, ci sono tutte vite che hanno diritto di stare in serie A.