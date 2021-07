Come depilarsi con sicurezza là dove non batte il sole (per l’uomo)

3 minuti di lettura

Depilare le parti intime dell’uomo, compresi i testicoli, è un gesto che andrebbe fatto con parecchia cura. Non puoi pensare, ad esempio, di utilizzare lo stesso rasoio che utilizzi per fare la barba oppure una forbice da cucina (c’è chi utilizza anche quella). Attenzione anche alle creme: non tutte vanno bene.

Se il motivo per cui scegli di depilare i genitali è per un fine estetico/sessuale, e non vuoi presentarti all’appuntamento con un pene in fiamme o tutto incerottato, ti consigliamo di proseguire nella lettura di questa guida e salvarla tra i preferiti!

I nostri consigli su come fare per depilare bene i testicoli e, in generale, le parti intime dell’uomo

Come premessa alla nostra guida, vogliamo sottolineare l’importanza della peluria dal momento che essa produce proteine e feromoni, oltre a proteggere i genitali dell’uomo da attriti ed infezioni. La presenza di tagli aperti in un’area bagnata aumenta di certo la possibilità di trasmissione di batteri, virus e, quindi, di MTS (malattie sessualmente trasmissibili).

Ad ogni modo, un’eccessiva peluria, oltre ad essere diventata per molte persone esteticamente poco gradevole, rappresenta anche un ostacolo al rapporto sessuale. Ad esempio, durante un’erezione i peli troppo lunghi possono andare ad interferire con il pene, provocando irritazioni. Al contrario, la rimozione dei peli pubici migliora la sensibilità durante il sesso, rende più disponibili al sesso orale e, da un punto di vista ottico, fa sembrare il pene più grosso.

Quindi, depilazione dei genitali dell’uomo sì oppure no? La risposta, a nostro parere, sta nel mezzo. Ma la decisione è unicamente tua. Quello che noi ti consigliamo è di fare molta attenzione, in quanto si tratta di una zona estremamente delicata, sensibile.

Qui di seguito ti spieghiamo 3 metodi per una rasatura perfetta delle parti intime. Ecco quali sono.

Depilarsi le parti intime con il rasoio elettrico

La depilazione delle parti intime con il rasoio elettrico è consigliata esclusivamente per la zona pubica. La pelle dello scroto è molto sensibile e l’utilizzo del rasoio elettrico sui testicoli è doloroso!

Utilizza questo strumento, quindi, col semplice fine di accorciare ancora di più i peli pubici rispetto a quanto riusciresti a fare con una forbicina per le unghie.

Come depilarsi le parti intime con la lametta (compresi i testicoli)

Prima di elencare i 7 step per depilare bene pube e testicoli, ti consigliamo di acquistare un rasoio a lametta con testine mobili e con 3 o 4 lame: questo prodotto, da acquistare possibilmente di qualità, evita il rischio di fastidiose irritazioni che i rasoi a 2 lame possono causare.

Eccoci alle semplici mosse da eseguire per una depilazione con la lametta:

Se i peli sono troppo lunghi, prima di utilizzare qualsiasi metodo da noi consigliato, è utile accorciare i peli con una forbicina per le unghie o un regolabarba, facendo chiaramente molta attenzione a non toccare la pelle; Dopodiché, se la tua intenzione è quella di depilare le parti intime con una lametta, prima della rasatura fai una doccia calda o un bagno, così da rendere i peli meno duri; Una volta fatto il bagno, puoi adoperare un prodotto specifico per le pelli sensibili. In commercio puoi trovare gel e schiuma da barba per pelli delicate. Anche l’olio da barba può rivelarsi un prodotto efficace, ma in questo caso dovrai fare più attenzione in quanto renderà i genitali più scivolosi; A questo punto, sia che tu stia rasando il pube sia che tu stia procedendo alla depilazione dei testicoli, tendi la pelle, in modo che sia liscia e semplice da rasare. La presenza di superfici irregolari, come quelli presenti nella cute dei testicoli, può essere pericolosa e potresti incorrere in tagli e ferite; Aiutati, magari, con uno specchio posto in terra per effettuare una depilazione delle parti intime migliore; Una volta seguite le indicazioni degli step precedenti, procedi alla rasatura; Infine, lava i genitali con del sapone delicato e antibatterico, in modo tale da disinfettare bene la zona.

Come usare la crema depilatoria sulle parti intime

La crema depilatoria sulle parti intime è generalmente sconsigliata, in quanto gran parte dei prodotti contengono ingredienti chimici molto aggressivi che possono arrossare i genitali. Dovrebbe essere utilizzata soltanto per quei peli che fuoriescono dagli indumenti intimi.

Ad ogni modo, esistono creme depilatorie specifiche per le parti intime e che si possono utilizzare sull’inguine, sullo scroto ed anche sui glutei. Ti consigliamo di fare una ricerca su Google o su Amazon alla ricerca di questi prodotti. Ricorda di leggere le recensioni prima di acquistare e, una volta ricevuto il prodotto a casa, fai sempre una prova applicando la crema all’interno del gomito per vedere se provoca reazioni avverse.

Siamo giunti al termine di questa guida. Se desideri maggiori informazioni, non esitare a scriverci. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

Grazie per la lettura e al prossimo how-to dedicato al benessere dell’uomo!