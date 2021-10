DDL Zan, Mika ed Emma Marrone in diretta a X Factor: “Scene imbarazzanti, non è l’Italia che amiamo” – VIDEO

2 minuti di lettura

Prima puntata live di X Factor e presa di posizione pubblica a sostegno del DDL Zan da parte di Emma Marrone e Mika, giudici del programma condotto per il primo anno da Ludovico Tersigni.

Mentre le piazze di Roma e Milano si riempivano con migliaia di persone indignate per quanto avvenuto in Senato, Emma tuonava in diretta Sky: “Mi dispiace di non poter festeggiare questa sera un passo avanti che aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che abbiamo visto ieri in Senato, le esultanze, i cori da stadio quando è stato definitivamente bloccato il percorso del ddl Zan, sono state imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia. Credo di poter parlare di tutti miei colleghi, di un’intera produzione e un intero programma che da sempre si è battuto contro ogni discriminazione“.

“Parole sante“, ha commentato il conduttore Tersigni, prima di cedere la parola a Mika, ancor più duro della collega. “Quello che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo e soprattutto non è l’Italia che mi ha accolto e anche difeso in questi ultimi anni. Ma penso che la fuori c’è ancora l’Italia che è capace di amare ed accogliere. Ed è quell’Italia che io scelgo e voglio continuare a credere“.

Quell’Italia scesa in piazza, e pronta a tornare in strada nei prossimi giorni, dopo quanto accaduto a palazzo Madama. In poche ore la tv generalista ha deciso di metterci la faccia, di prendere posizione sul DDL Zan, andando oltre i tradizionali talk politici. Conduttrici come Geppy Cucciari, Barbara D’Urso e Antonella Clerici l’hanno fatto in diretta tv, così come Alberto Matano, che ha fatto coming out raccontando l’omofobia vissuta sulla propria pelle. La ‘bolla social’, quella delle foto virali con mano pittata e hashtag ad hoc, che finalmente prende forma sulla tv generalista, vista anche dalle celeberrime ‘casalinghe di Voghera’. Un’onda, quella che sta montando, che ci auguriamo possa continuare la sua strada, travolgendo tutto e tutti.